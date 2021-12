Annuler DAZN : mettre fin au mois gratuit ou à l’abonnement – c’est comme ça que ça marche

Smartbox Abonnement de 3 mois à des kits créatifs et ludiques pour enfants Coffret cadeau Smartbox

Vous cherchez à occuper vos enfants avec des activités ludiques et amusantes ? L’Atelier Imaginaire est votre solution avec 1 abonnement de 3 mois aux kits créatifs ! Qu’est-ce que c’est ? Une box qui est envoyée chez vous chaque mois, contenant tout le matériel essentiel pour réaliser une activité manuelle d’environ 1h30 autour d’un thème préalablement choisi. Un magazine complet avec des fiches explicatives illustrées, des articles, des coloriages et des petites surprises vient compléter ce joli kit qui saura satisfaire les petits curieux de 6 à 12 ans ! Inspirées par l’actualité culturelle, les mystères scientifiques et les histoires merveilleuses qui bercent l’enfance, les thématiques sont pensées pour captiver les jeunes et leur donner envie d’en savoir davantage sur le sujet. Le plus ? Tout est 100 % fabriqué en France !