Annulation du spin-off d’Aquaman The Trench était un film secret de Black Manta

Peu de temps après celui de Jason Momoa Aquaman a fait ses débuts triomphants en solo en 2018, il y avait des rumeurs sur non seulement une suite mais aussi un film dérivé sur le royaume terrifiant de La tranchée, que le héros aquatique se fraie un chemin vers le point culminant du film. Après avoir été annoncé en février 2019, le film d’horreur teasé, qui devait être réalisé par James Wan, a finalement été annulé par Warner Bros, mais bien sûr la suite, Aquaman et le royaume perdu, a évolué et devrait sortir en décembre 2022. Selon Wan, cependant, le Tranchée Le film n’était pas seulement sur les créatures hideuses de la région sombre.

Écrivant dans un post Instagram, Wan a révélé: « Je vais vous dévoiler un petit secret. L’annulation Tranchée le film dérivé allait vraiment être un secret Mante noire film. »

Black Manta était l’un des moindres méchants à apparaître dans Aquaman, avec le personnage joué par Yahya Abdul-Mateen II dans le film, un rôle qu’il reprend dans la suite à venir. Black Manta est créé lorsque David Kane cherche à se venger d’Aquaman pour la mort de son père, avec qui Kane a travaillé en tant que pirate. Alors que Black Manta est vaincu par le héros atlante, la scène du générique du film le voit unir ses forces avec le Dr Stephen Shin, joué par Randall Park, dans une alliance qui semblait toujours se diriger vers la suite.

Cependant, avec la révélation de Wan sur l’annulation Tranchée film, une partie de cette histoire aurait-elle pu être racontée dans le spin-off plutôt que de faire apparemment partie intégrante de Aquaman et le royaume perdu? C’est probablement quelque chose que nous ne saurons jamais, mais comme le personnage de Black Manta n’a été créé qu’en raison des événements du début de Aquaman, le film aurait dû être une suite et se serait donc assis entre les événements des deux films principaux.

Dans l’état actuel des choses, l’histoire de Black Manta se poursuivra dans Aquaman et le royaume perdu, qui, avec Abdul-Mateeh II et Momoa, voit également le retour d’Amber Heard et Randall Park reprenant leurs rôles de Mera et Shin. La suite ramène également Dolph Lundgren, Patrick Wilson et Temuera Morrison, tandis que Vincent Regan, Jani Zhao, Indya Moor et Pilou Asbaek font partie des nouveaux venus dans la franchise.

La star d’Aquaman, Jason Momoa, a récemment plaisanté sur le fait d’être un « super-héros vieillissant » en racontant un certain nombre de blessures qu’il a subies en travaillant sur la suite remplie de cascades. Apparaissant le Le spectacle d’Ellen DeGeneres, Momoa a révélé qu’il souffrait d’une cornée égratignée, sur laquelle il avait besoin d’une intervention chirurgicale, et qu’il avait également une hernie et des côtes mal placées à la suite des scènes pleines d’action qui donnent vie aux grands décors du film.

« Je me fais juste tabasser. Mais ça va être un super film. Tu vas l’adorer », a-t-il déclaré. « … Je donne juste un peu, ouais. J’aime mon travail et je suis un peu trop excité. Et puis, vous savez, la question de l’âge. » Lorsque l’acteur a souligné qu’il était « un super-héros vieillissant en ce moment », l’animateur a répondu: « Vous êtes un beau super-héros vieillissant, c’est ce que vous êtes. »

Bien que l’on sache actuellement peu de choses sur l’intrigue de Aquaman et le royaume perdu, James Wan a révélé dans une récente interview que le film sera plus complexe que son prédécesseur. « Il y a plus de complexité dans Aquaman 2 que dans le premier film », a-t-il expliqué le mois dernier. « Ce sont juste des trucs que j’ai appris en cours de route, et c’est ce que je trouve intrigant en tant que cinéaste, et j’essaie de prendre tout ce que j’ai appris de chaque film, et portez-les avec moi jusqu’à mon prochain film. »

Aquaman et le royaume perdu devrait arriver dans les salles de cinéma le 16 décembre 2022.

Sujets : Aquaman, La tranchée