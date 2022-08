Annulation de Tomb Raider Anniversary Remaster selon la rumeur

Semble dernièrement à la Franchise Tomb Raider mettre le ver dedans. D’abord, il devient public qu’il il n’y aura pas de suite au dernier filmalors il y en avait un fuite sur le prochain jeu Tomb Raider.

Et maintenant, des rumeurs circulent selon lesquelles la sortie de la version remasterisée de Anniversaire de Tomb Raider sera complètement annulé pour le 25e anniversaire.

La remasterisation prévue pour l’anniversaire de Tomb Raider annulée ?

Plus que 25 ans Lara Croft nous a été présentée pour la première fois dans Tomb Raider et existait déjà en 2007 Square Enix a sorti un remaster du jeu original de 1997 pour célébrer le 10e anniversaire : ​​Tomb Raider Anniversary.

Rise of the Tomb Raider

Ce jeu était initialement destiné à 25e anniversaire sortira à nouveau sous forme remasterisée. Développé par Studios Virtuos et dans le moteur de L’Ascension du Tomb Raiderle jeu devrait être un peu Éléments de jeu de survie de la dernière trilogie et donc dans une toute nouvelle splendeur PlayStation 4 et Xbox One briller.

En attendant, il serait un peu tard pour une sortie anniversaire, mais les fans auraient certainement été ravis du remaster. De la Le site des Raiders selon ce projet est maintenant mais finalement écrasé ont été.

Même la référence à celle présentée dans le premier Tomb Raider Antagoniste Natla a obtenu Square Enix à cause de la fin de L’Ombre du Tomb Raider peint.

Un nouveau jeu Tomb Raider en développement

Aussi triste que ce soit à propos du remaster, nous pouvons au moins supposer qu’un est actuellement en cours d’élaboration nouvelle partie de la franchise est travaillé. Il ressemble à un studio de développement Dynamique cristalline a divulgué des informations sous la forme du script du nouveau jeu.

Tout indique que dans le nouveau jeu, nous aurons un clair version plus adulte de Lara Croft rencontrera, qui ne renie sans doute plus seule ses aventures. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici lis.

Comme toujours, bien sûr, ce n’est qu’un jeu Square Enix rumeur non confirmée actes. Ces informations sont toujours déguster avec prudence et ne doit pas être pris directement au pied de la lettre.