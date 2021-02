Annonces Spotify du jour – Spotify

Au Stream On, nous avons révélé comment Spotify continue de se concentrer sur la puissance illimitée de l’audio – l’opportunité et le potentiel qu’il représente pour Spotify, les créateurs et les fans du monde entier. Aujourd’hui, la bibliothèque de Spotify contient plus de 70 millions de pistes, 4,5 milliards de listes de lecture et plus de 2 millions de podcasts, créés par plus de huit millions de créateurs – tout cela est quelque chose à célébrer.

Voici un aperçu de nos actualités d’aujourd’hui:

Au cours de l’événement en direct, nous avons révélé de nouveaux chiffres démontrant les progrès de Spotify pour aider davantage de créateurs à réussir:

Plus de 5 milliards de dollars versés aux titulaires de droits en 2020

57000 artistes représentent 90% des flux mensuels sur la plateforme (multiplié par quatre en six ans seulement)

Au cours des quatre dernières années, le nombre d’artistes enregistreurs dont les catalogues ont généré plus d’un million de dollars par an en enregistrement et en édition a augmenté de plus de 82% pour atteindre plus de 800 artistes.

Le nombre d’artistes du disque dont les catalogues ont généré plus de 100 000 € par année est en hausse de 79% au cours des quatre dernières années pour atteindre plus de 7 500 artistes.

Nous avons également présenté la bibliothèque audio actuelle et notre quête incessante pour connecter les créateurs et les auditeurs à grande échelle en:

Expansion du mix quotidien : De nouveaux mix basés sur les artistes, les genres et les décennies que vous aimez ces derniers temps – qui se mettent à jour chaque jour et apprennent en écoutant. Les auditeurs peuvent être à l’affût des listes de lecture dans les mois à venir.

Test de la recherche de sujet de podcast : La fonctionnalité, qui permet aux auditeurs de rechercher des podcasts par thème et par sujet, est actuellement test ée aux États-Unis, avec des plans de déploiement dans plus d’endroits cette année.

Stream On a inclus des apparitions spéciales de créateurs et de conteurs du monde entier, établis et émergents, notamment J. Balvin, Jemele colline, Khalid, BLACKPINK, FINNÉES et Billie Eilish, Le duc et la duchesse de Sussex, Ava DuVernay, Halsey, Lauv, Lous et les Yakuza, Brené marron, Bruce Springsteen, et Président Barack Obama. UNE performance spéciale de Justin Bieber y compris une version inédite de son tube «Lonely» a clôturé l’événement.

Manquer un battement? Visite Spotify.com/StreamOn pour voir comment nous prévoyons de montrer la voie en tant que l’une des seules entreprises audio-first dans l’espace et de continuer à responsabiliser les créateurs du monde entier en utilisant nos données, nos connaissances et notre puissante plate-forme inégalées.