Annoncer du plaisir. Mercedes montre Immendingen à bord de l’EQA et de l’EQS

A l’heure où elle célèbre l’obtention d’un autre titre de champion du monde des constructeurs en Formule 1, Mercedes-Benz fait également connaître, en vidéo, ses prochains modèles 100% électriques, EQA et EQS. Eux aussi, promet la marque star en annonçant du fun…

La vidéo, réalisée au Centre de test et de technologie que Mercedes-Benz possède à Immendingen, en Allemagne, ne se limite cependant pas à montrer, uniquement et uniquement, deux propositions importantes dans l’offensive 100% électrique du constructeur de Stuttgart.

Au contraire et en même temps qu’elle en révèle un peu plus sur les versions électriques de la Classe A et de la Classe S, la vidéo cherche également à mettre en évidence les préoccupations environnementales et de durabilité que le constructeur a désormais, également en vue de ce que sera le futur de la mobilité électrique.

Le show car EQA

Avec Cicerone Matt et, principalement, l’un des ingénieurs de test de Mercedes-Benz, Jens ten Brink, la vidéo montre ainsi un intérêt accru, tout de suite, car elle montre un domaine inconnu de la grande majorité des fans de voitures, tout comme l’Immendingen Test and Technology Center et ses 520 hectares. Là où, disons, la marque allemande possède environ 30 types de pistes en asphalte différents, qui cherchent à recréer, sur un total de 68 km, différents types de routes à travers le monde.

Donc, tout d’abord, à bord de l’EQA, encore un peu camouflé, on voit non seulement la manière dont les modèles électriques Mercedes-Benz affrontent les conditions les plus variées, mais aussi le plaisir que l’on peut ressentir, même au volant des plus statutaires. EQS.

Ce qui, il faut le dire, surtout chez les passionnés de conduite comme nous, est toujours bon à savoir …

