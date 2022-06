Annonce officielle de la saison 2 de 7 contre Wild : lieu, défis, date et diffusion – mise à jour

Mis à jour le 20 juin 2022: Les premiers participants ont maintenant accepté l’invitation à 7 vs. Wild Saison 2 et donc officiellement acceptée. Ici, nous avons répertorié tous les candidats confirmés et potentiels pour vous. Dans une vidéo récente, Fritz Meinecke a également parlé de la défi parlé dans la deuxième saison.

Surtout, il lui tient à cœur que des défis divertissants, exigeants, mais aussi justes aient lieu dans la saison 2. En particulier, les points suivants doivent être pris en compte dans un challenge :

facile à expliquer

doit travailler en toute autonomie

pas besoin d’arbitre

doit être mesurable

Vous pouvez écrire des tâches passionnantes dans les commentaires sous la vidéo. Peut-être avez-vous de bonnes idées.

Mis à jour le 16 juin 2022: Fritz Meinecke a annoncé les candidats potentiels pour 7 vs Wild Saison 2. Ils ont maintenant une semaine pour répondre et accepter l’invitation. Quelles personnes devraient voyager sur une île tropicale avec l’expert en plein air, nous vous avons résumé ici.

Mis à jour le 15 juin 2022: Il est maintenant officiellement connu qu’il y aura un joker à gagner pour la saison 2 de 7 contre Wild. Toutes les informations à ce sujet et comment vous pouvez participer on vous explique dans ce post.

Mis à jour le 14 juin 2022: Dans une récente vidéo sur YouTube, Fritz Meinecke a Saison 2 sur 7 contre Wild non seulement officiellement annoncé, mais a également révélé les premières informations sur le prochain format YouTube.

Où se déroulera la saison 2 de 7 vs. Wild ? Lors de la première saison en Suède a été produit, les concurrents de la deuxième saison seront sur un île tropicale exposé. Fritz Meinecke justifie cette étape en disant que le nouvel emplacement est exactement l’opposé de la saison 1. Il parle spécifiquement du type Sentiment de Robinson Crusoé. Un tel emplacement serait probablement la première chose que la plupart des gens imagineraient en matière de survie.

Meinecke ne souhaite pas partager l’information dans quel pays et sur quelle île le format aura finalement lieu avec sa communauté dans la vidéo. Ces détails ne seront annoncés que dans un proche avenir. Cependant, les responsables étaient déjà sur place et ont examiné de près les lieux avec un expert en survie afin que tous les participants puissent s’attendre à des conditions équitables.

Quand aura lieu la saison 2 ? La saison 2 devrait être produite en septembre et octobre, similaire à ce qui s’est passé avec la saison 1 de 7 contre Wild. L’objectif est que la diffusion en Novembre et décembre 2022 aura lieu.

A la fin de la vidéo, Meinecke a annoncé qu’il y avait un caractère générique pour 7 contre Wild. Des informations à ce sujet seront partagées avec le public sous peu.

Découvrez l’annonce officielle de la saison 2 de 7 contre Wild ici:

Rapport original du 25 avril 2022: Après connait un grand succès première saison « 7 contre Wild ». Fritz Meineke régulièrement émaillé de la question de savoir quand il y en aura un Deuxième Saison départs. Dans ce montant, nous vous retenons tout ce qui est important sur ce projet et résumer clairement les informations les plus importantes.

Qu’est-ce que le 7 vs Wild ?

A la première saison 7 contre sauvage est devenu Sept aventureux, plus ou moins expérimenté, Participants pour sept jours dans le désert suédois à différents endroits exposé. Tu pourrais avancer sept choses choisir ceux qu’ils voulaient emporter avec eux en plus de leurs vêtements. Il n’y avait ni nourriture ni eau, les deux devaient être trouvées dans le désert être collecté. En plus il y avait tous les jours un défi passer.

Celui qui dure jusqu’au bout et remporte le plus de points dans les défis obtient ce Prix ​​en argent de 10 000 eurosqui est reversé à une bonne cause.

L’idée du format est venue de Fritz Meineke. Le YouTuber aime s’entraîner à la survie et part régulièrement dans des aventures passionnantes à travers le monde. Sur son Youtubechaîne contient des vidéos sur diverses activités : traversée du désertdivers équipements dans le test, Lost Places et bien plus encore.

Meinecke voulait initialement relever un tel défi seul, mais l’idée d’embarquer plus de monde a ensuite surgi. De ceci est un série vidéo à succès devenir sur YouTube.

« J’adore cette merde. L’idée de départ était que j’aimerais le faire. […] Puis l’idée est venue par la suite : ce serait formidable si vous faisiez venir d’autres personnes qui pourraient également en faire l’expérience en même temps. »disait Fritz Meinecke dans un Entretien au World Wide Living Room lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait participé lui-même.

Saison 2 : C’est connu pour l’instant

Directement à l’avance: Il y a une deuxième saison pas encore officiellement confirmée. Mais il se passe beaucoup de choses en arrière-plan travaillédonc on peut supposer qu’une suite est probable en planification est. « En fait, tout tient et tombe avec l’emplacement », Fritz Meinecke l’a exprimé très clairement dans une vidéo. Tout le reste est juste accessoires et peut être déterminé lorsque le lieu du défi est finalisé – et ils le recherchent activement.

Fritz Meinecke sur la recherche d'un emplacement pour la deuxième saison de 7 contre Wild.

Ce qui est absolument certain, c’est qu’il différent que ce sera dans la première saison. En tout cas, certains paramètres devraient être foutus pour la deuxième saison tout aussi excitant proche. Les choses peuvent être modifiées à divers endroits : Participants, lieu, durée, équipement, cadre.

Tous les deux participants Par exemple, vous pouvez modifier le numéro dans lequel vous les mettez équipes au lieu de concourir seul ou de comparer différents niveaux d’expérience.

Une autre vis de réglage est la emplacementMeinecke le veut absolument monnaie. On ne sait pas encore exactement où se déroulera la deuxième saison. L’équipe de Fritz Meinecke en veut un dans un futur proche environnement possible visiter pour voir si cela convient à l’expérience.

la durée pourrait également être modifié, avec Fritz une semaine comme période parfaite regarde Il a souligné qu’il faut garder à l’esprit que les personnes qui participent s’absentent de leur travail et que l’événement a donc lieu pas à l’infini peut être dessiné.

Également équipement pourrait être ajusté. Par exemple, il est possible que Numéro des éléments à sélectionner est modifié.

Enfin, il serait concevable que l’ensemble format quelque chose de plus comme un jeu vidéo est conçu. Défis attachés à un Capturez le mode drapeau rappelez-vous ou gouttes de butin ne sont que deux idées parmi tant d’autres. Que l’ensemble ait toujours le même charme est une autre question.

Qu’imaginez-vous pour la 2ème saison 7 contre sauvage avant de? N’hésitez pas à nous écrire vos souhaits et idées dans les commentaires ou à en discuter dans notre forum.