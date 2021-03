Annonce d’une nouvelle version d’Amy Winehouse à la BBC

Un album triple compilation a été annoncé intitulé, ‘Amy Winehouse à la BBC’, qui sera publié au milieu de l’année, étant une extension de l’œuvre posthume du chanteur du même nom.

La nouvelle collection rendrait disponibles pour la première fois certaines des performances préférées des fans de Winehouse, telles que l’audio de Jools Hollande, ‘Un hommage à Amy Winehouse’.

Un autre enregistrement qui serait nouveau dans le prochain post serait, « Les sessions de la BBC One en direct à Portchester Hall », arrivant aux formats 3xCD et 3xLP.







Tracklist complète de ‘Amy Winehouse à la BBC’:

DISCO UNO – Un hommage à Amy Winehouse par Jools Holland

01. Plus fort que moi

02. Prenez la boîte

03. Teach Me Tonight feat. Jools Hollande

04. Réadaptation

05. Tenderly feat. Jools Hollande

06. Les larmes sèchent d’elles-mêmes

07. Monkey Man feat. Jools Hollande

08. Je l’ai entendu à travers l’exploit de Grapevine. Paul Weller et Jools Holland

09. Don’t Go To Strangers feat. Paul Weller et Jools Holland

10. L’amour est un jeu perdant

DISQUE DEUX – Les sessions de la BBC

01. Know You Now (Leicester Summer Sundae 2004)

02. Fuck Me Pumps (T In The Park 2004)

03. Dans mon lit (T In The Park 2004)

04. Chanson d’octobre (T In The Park 2004)

05. Rehab (Pete Mitchell 2006)

06. Vous savez que je ne suis pas bon (Jo Whiley Live Lounge 2007)

07. Just Friends (Spécial Big Band 2009)

08. L’amour est un jeu perdant (Jools Holland 2009)

09. Les larmes sèchent toutes seules (Jo Whiley Live Lounge 2007)

10. Meilleurs amis, non? (Leicester Summer Sundae 2004)

11. Je devrais m’en soucier (The Stables 2004)

12. Berceuse de Birdland (The Stables 2004)

13. Valerie (Jo Whiley Live Lounge 2007)

14. Le connaître, c’est l’aimer (Pete Mitchell 2006)

DISQUE TROIS – Amy Winehouse – BBC One Sessions en direct à Porchester Hall

01. Vous connaissez maintenant

02. Les larmes sèchent d’elles-mêmes

3. Vous savez que je ne suis pas bon

04. Juste des amis

05. Il ne peut que la tenir

06. J’ai entendu dire que l’amour est aveugle

07. Réadaptation

08. Prenez la boîte

09. Une guerre impie

10. Retour au noir

11. Valérie

12. Accro

13. Moi et M. Jones

14. Homme singe