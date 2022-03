Annonce d’un nouveau jeu de cartes basé sur l’anime One Piece

la ligne de carte Bandai Carddas vient d’annoncer un nouveau jeu de cartes sur l’anime populaire »Une pièce ». Publiées sur un site Web officiel, les cartes basées sur les batailles des Straw Hat Pirates seront un jeu distinct de la franchise précédemment publiée de Bandai.

Le nouveau jeu de cartes One Piece sortira dans le monde entier et comprendra quatre decks de démarrage sur le thème de quatre groupes différents de la série : les pirates du chapeau de paille, la pire génération, les sept seigneurs de la mer et les pirates du royaume animal.

Le jeu devrait être lancé au Japon en juillet et avant la fin de l’année dans le reste du monde. Un aperçu des skins de cartes a également été publié via la chaîne YouTube officielle de Bandai Carddass.

Le premier booster des nouvelles cartes s’appellera »Romantic Dawn », en référence au premier titre que le créateur de »One Piece », Eichiro Odaqu’il avait en tête pour son anime épique.

L’annonce ne donne aucun détail sur les mécanismes du nouveau jeu de cartes, mais des images de prévisualisation du site officiel offrent un premier aperçu du personnage et des cartes d’action du jeu.

»One Piece » est apparu pour la première fois sur les pages du magazine Saut Shōnen hebdomadaire de Shueisha en 1997 et est maintenant la série de mangas la plus vendue de l’histoire, avec un énorme demi-milliard d’exemplaires en circulation dans le monde.

En plus des nombreux jeux de cartes basés sur la série, l’aventure en haute mer a également été adaptée dans d’innombrables jeux vidéo, qui sont sortis sur presque toutes les consoles au cours des 24 dernières années.

L’anime raconte l’histoire de Monkey D. Luffy, un jeune garçon qui acquiert le pouvoir d’être après avoir mangé un mystérieux fruit du diable, devenant le chef d’un groupe d’aventuriers appelé Straw Hat Pirates, qui se lancent à la recherche du trésor caché One Pièce.