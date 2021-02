Annonce du roi méchant et du héros noble, RPG et histoire

Nippon Ichi Software a annoncé The Wicked King and the Noble Hero, la deuxième œuvre de Sayaka Oda pour le monde du jeu vidéo.

Quelque chose de bon arrivait pour les amateurs de bon art. Il y a quelques jours à peine, Nippon Ichi Software nous attendait avec un teaser d’annonce très spécial. Quiconque connaît le travail de l’éditeur au fil des ans reconnaîtrait ce qui allait arriver. Aujourd’hui, c’est devenu officiel: Weekly Famitsu a a annoncé le roi méchant et le héros noble, le nouveau jeu vidéo de Sayaka Oda.

Il n’y a pas de détails officiels du jeu au-delà du titre et de sa première image, bien que grâce à une fuite de la chaîne Biccamera, nous connaissions les premiers détails. C’est l’histoire dramatique de Yuu, la fille adoptive d’un roi mystérieux qui a grandi en entendant des histoires sur un noble guerrier qui a affronté un dragon cruel. Désireux de l’imiter, Yuu se lance dans l’aventure pour répéter ses pas sans savoir que son père biologique était ce héros, et l’adoptant le dragon. La traduction des détails provient du médium Gematsu.

Il s’agit du deuxième jeu de la créatrice, entièrement dédié à donner vie à son imagination à travers le secteur du jeu vidéo. The Wicked King and the Noble Hero s’intègre parfaitement dans le type de style visuel que je suis habituellement. La première de ses collaborations avec Nippon Ichi Software s’appelait The Liar Princess and the Blind Prince, et c’était un jeu de plateforme captivant pour son histoire et ses visuels.

Cette fois l’aventure qui nous est offerte s’éloigne de la plateforme pour essayer quelque chose de nouveau: un RPG. Nous verrons comment Oda se donne pour travailler dans ce domaine si différent de celui de son premier travail.