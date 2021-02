Annonce du remake de « Diablo II » selon la rumeur de la Blizzcon 2021

Un utilisateur de Twitter ayant des antécédents de fuites de rumeurs Blizzard Entertainment a annoncé qu’une nouvelle version de « Diablo II » sera révélée lors de l’événement Blizzcon 2021 de cette année.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Netflix annonce une nouvelle série animée « DOTA: Dragon’s Blood »

Blizzcon est un événement annuel organisé par Blizzard Entertainment promouvoir les jeux vidéo existants et futurs. En raison de la pandémie de COVID-19 en cours, Blizzcon est un événement en ligne uniquement cette année, avec une série de conférences programmées pour être diffusées sur diverses plateformes de streaming.

Utilisateur de Twitter Kaiser499 a divulgué la nouvelle au milieu d’une série d’autres révélations, y compris une extension pour le jeu de stratégie à base de cartes « Foyer » et une date de sortie pour le prochain titre de RPG gratuit « Diablo: Immortel ».

Le fuite anonyme annoncé précédemment «Diablo IV» et «Overwatch 2» avant l’événement Blizzcon 2019, ce qui signifie que cette fuite ultérieure est susceptible d’être vraie.

World of Warcraft: The Burning Crusade Classic

Diablo II ressuscité

Extension de Hearthstone

Date de sortie de Diablo: Immortal

Annonce (s) mobile (s)? (Warcraft Pet Battle Game)

Nouveaux héros, cartes, aperçu des connaissances pour Overwatch 2

Nouvelle classe, révélation de zone pour Diablo IV#blizzconline #fuites pic.twitter.com/blDKltJrzl – Kaiser499 (@ Kaiser499)

15 février 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez la bande-annonce de la deuxième saison de « COD: Black Ops Cold War »

Sorti au tournant du millénaire, « Diablo II » est un jeu de rôle d’action hack-and-slash sorti sur Windows et MAC OS. Lors de ses débuts, le jeu s’est vendu à plus de 184000 unités en une seule journée et s’est depuis vendu 4 millions d’exemplaires dans le monde.