Annonce du nouveau terrain de tempête Warhammer Age of Sigmar

Aujourd’hui, nous avons eu un nouvel événement numérique, cette fois c’est au tour de la Gamescom, où ils nous ont montré de nouvelles informations sur des jeux déjà annoncés ou des DLC tels que DOOM Eternal, bien que de nouveaux titres aient également été présentés tels que nouveau Warhammer Age of Sigmar Storm Ground.

De temps en temps, nous avons un nouveau Warhammer, qui élargit le vaste univers formé autour de lui. Une fois de plus, un nouvel épisode de la populaire franchise fantastique est présenté, cette fois, nous aurons un titre de stratégie au tour par tour qui Il se déroulera dans le vaste monde d’Age of Sigmar.

Warhammer Age of Sigmar Storm Ground pour 2021

Peu de détails sont donnés sur Warhammer Age of Sigmar Storm Ground, à l’exception d’un petit teaser d’une minute. On y voit qu’il sera disponible l’année prochaine 2021 pour Xbox One, PS4 et PC, mais il pourrait également atteindre la nouvelle génération de consoles, bien que cela ne soit pas confirmé.