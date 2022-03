Annonce du nouveau jeu vidéo multijoueur Ghostbusters

Le groupe de développeurs de jeux IllFonic vient de publier une nouvelle bande-annonce pour son prochain jeu multijoueur de »Ghostbusters ». Sous le nom de »Ghostbusters: Esprits libérés »le titre permettra aux joueurs de faire partie du groupe Ghostbusters, pouvant faire des missions pour capturer les mauvais esprits avec d’autres amis.

L’aperçu commence par la narration du membre classique et membre original des Ghostbusters, winston zeddemore interpreté par Ernie Hudsonqui cherchent à recruter et former la prochaine génération de chasseurs de fantômes paranormaux. Ray Stanz, Personnage classique du cinéma, il apparaît dans la bande-annonce en tant que propriétaire d’une librairie pleine de livres sombres et occultes. En plus de révéler le gameplay de »Spirits Unleashed », la bande-annonce confirme le titre comme un jeu multijoueur à quatre, dans lequel le joueur solo assume le rôle d’un fantôme.

Le jeu, dont le développement a été confirmé en décembre dernier, donnera aux joueurs la liberté de reprendre la base originale de Ghostbusters et de personnaliser à la fois cet emplacement et ses personnages avec des objets à débloquer. Alors que les Ghostbusters joueront d’un point de vue à la première personne, les fantômes seront contrôlables à la troisième personne, ayant diverses capacités telles que la vision fantôme pour voir à travers les murs.

» Ghostbusters: Spirit Unleashed » fera également partie de l’histoire officielle de Ghostbusters, suite aux événements du film 2021, » SOS Fantômes : Héritage ». Le film s’est déroulé des décennies après les événements des films originaux, gagnant 197 millions de dollars sur un budget de 75 millions de dollars.

Le film original « Ghostbusters » est sorti en 1984 et a vu l’équipe enquêter sur l’activité paranormale à New York afin de sauver le monde. Depuis lors, la franchise est devenue une partie de la culture populaire, se souvenant jusqu’à l’époque des nouvelles générations, ayant une suite et vivant à travers d’autres productions, notamment des jeux vidéo et des bandes dessinées.

Même sans date précise pour sa sortie, on sait que »Spirits Unleashed » arrivera à PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One et Xbox Series X|S.