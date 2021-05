Annonce du nouveau DLC Minecraft Dungeons Hidden Depths – Slimes mignons et nouveaux défis!

Hidden Depths est le prochain ajout de contenu à Minecraft Donjons, arrivant plus tard ce mois-ci le 26 mai. Il n’y a pas encore beaucoup d’informations, mais voici tout ce que vous devez savoir sur ce à quoi vous attendre dans ce prochain DLC.

Héros, êtes-vous assez courageux pour franchir le pas? Le 26 mai, la marée tourne alors que le DLC Hidden Depths flotte dans les donjons! Apprenez-en plus sur votre prochaine aventure aquatique impressionnante: ↣ https://t.co/MbrAnBtDhi ↢ pic.twitter.com/SsBQsASQvK – Donjons Minecraft (@dungeonsgame) 10 mai 2021

Il y a un thème aqueux cette fois-ci, un grand changement par rapport au précédent DLC Flames of the Nether, qui était beaucoup plus chaud.

Dans Hidden Depths, les joueurs s’aventureront profondément dans le biome océanique, entourés de foules que vous connaissez et aimez tous, ainsi que de nouvelles. Découvrez l’art des éclaboussures:

Que pouvez-vous repérer? Il y a des squelettes, des gardiens, un noyé en colère avec un trident et une couronne, et certains aussi des slimes d’eau bleue. Ces slimes sont mignons et seraient géniaux d’avoir dans le jeu complet de Minecraft. Cependant, nous ne pouvons pas repérer de calamars luisants!

En ce qui concerne les informations données dans l’annonce officielle, nous ne savons pas quoi exactement le DLC apporte. À titre d’idée approximative, l’annonce mentionne une «corruption croissante» qui entache les profondeurs des océans. Cela pourrait être de nouveaux monstres corrompus passionnants et des versions plus puissantes des monstres océaniques que vous connaissez déjà.

Même sans aucune information concrète sur ce qui est ajouté dans le DLC (nous en saurons plus à ce sujet dans les semaines à venir), il a été annoncé qu’il y aurait du contenu gratuit publié en parallèle du DLC.

De nouveaux enchantements et de nouveaux niveaux sont acquis avec toutes les versions de Minecraft Dungeons DLC, mais il y a aussi quelque chose d’entièrement nouveau: Raid Captains.

Ce sont essentiellement des super monstres qui présentent un défi entièrement nouveau. Comme le dit la version officielle, « ils changeront votre façon de jouer au jeu. » Vous trouverez des capitaines de raid dans des zones cachées du monde de Minecraft Dungeons – j’espère qu’ils seront ajoutés aux niveaux précédents ainsi qu’aux nouvelles cartes des profondeurs cachées.

Vous pourrez obtenir des trésors supplémentaires et de nouvelles récompenses pour avoir vaincu les capitaines de raid. Peut-être qu’il s’agira de super versions de divers monstres déjà dans le jeu. Giant Zombie, quelqu’un?

Le DLC Minecraft Dungeons « Hidden Depths » sortira le 26 mai. Si vous avez déjà acheté le Season Pass Donjons, vous pourrez jouer au DLC dès le premier jour. Pour ceux qui ne l’ont pas fait, il y a encore du contenu gratuit à venir.