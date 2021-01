Annonce du Live Gamers Show, un événement en ligne hispanophone

Le Live Gamers Show vient d’être annoncé, un nouvel événement en ligne qui aura lieu en avril et qui vise à tout montrer sur les jeux vidéo.

En l’absence de possibilité de tenir les grandes foires en face à face de l’industrie, de plus en plus de propositions d’un autre type émergent. L’année dernière, nous avons vu comment les options en ligne du Tokyo Game Show ou de la Gamescon étaient présentées. De nouvelles propositions sont même arrivées, comme le Summer Game Fest ou les présentations individuelles de chaque distributeur. Maintenant, et en suivant cette piste, Annonce du Live Gamers Show.

C’est un nouvel événement en ligne mais, contrairement à presque tous ceux qui ont été présentés ou diffusés, cela viendra sous notre langue. Sa petite façon de se présenter est de déclarer qu’il va devenir le plus grand événement en ligne hispanophone qui existe. Alors peut-être lui donner un nom anglais n’est pas que c’était le meilleur moyen de le promouvoir. Mais bon, chacun avec ses goûts …

Nous n’avons toujours pas la date exacte à laquelle il sera émis, mais nous savons que ce sera sur quatre jours au cours du mois d’avril. Tous ensemble. Ne t’inquiète pas. Étant en ligne, le système de participation est simple. Nous n’aurons qu’à nous inscrire sur le web et nous pourrons accéder gratuitement à l’événement.

Jeux vidéo, e-sport, éducation, formation, concours de cosplay, arènes avec prix … Tout cela et bien plus encore, c’est 🎮 LIVE GAMERS SHOW 🎮 # LGS21 ❗️

Le grand événement de jeu en ligne en espagnol❗️ 🗓️ Quand: avril

📍 Où: https://t.co/jRcR7mdQU5 pic.twitter.com/h5aJXKSJkj – Spectacle des joueurs en direct 🎮 # LGS21 (@livegamersshow) 14 janvier 2021

Un peu pour tout le monde

La programmation de l’événement est divisée en trois domaines principaux. Le premier se concentre sur la partie la plus jouable et le grand public. Sous le nom de «Nous jouons tous» nous rencontrerons des publicités sur les versions à venir et les nouvelles technologiques et plus. Allez, comme les conférences des foires traditionnelles ou des événements spécifiques.

Le deuxième champ, comment pourrait-il en être autrement, se concentrera sur le esports. Et enfin, le troisième est la zone Entraînement. Nous y trouverons des sessions en ligne gratuites qui visent à atteindre les secteurs les plus spécialisés de l’industrie.

Comme nous l’avons dit, vous pouvez accéder au registre (et participer à certains tirages au sort) depuis son site officiel. Il est entièrement gratuit et vous permettra de voir certaines des nouvelles choses qu’ils ont l’intention de présenter.