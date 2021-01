Annonce des jeux PlayStation Plus de février 2021

Les jeux PlayStation Plus de février 2021 comprennent deux titres pour PS5 et une autre paire pour PS4.

Il semblait que nous n’allions pas survivre ce premier mois de 2021. Mais nous l’avons fait. Ni Filomena, ni Justine, ni les tremblements de terre n’ont pu, pour l’instant, nous accompagner. Alors, pour ne pas perdre de bonnes habitudes, Sony n’a eu d’autre choix que d’annoncer Jeux PlayStation Plus pour février 2021.

Cette fois, nous aurons quelques jeux pour chaque console, même si l’astuce est que l’un est partagé. Pour commencer, PlayStation 5 recevra un jeu gratuit exclusif Destruction AllStars. Le titre nous offre l’opportunité de profiter de ce que nous avons toujours voulu: s’écraser des voitures à gauche et à droite. Allez, comme des autos tamponneuses mais dans la bête. Au fait … vous appelez ça des autos tamponneuses ou des autos tamponneuses? C’est pour un ami…

Le jeu qui ne restera que sur PlayStation 4 est Génie du béton. Nous pouvons y restaurer la couleur et la beauté de la ville. Et il est également compatible avec PlayStation VR. Bien que seulement à certains égards, bien sûr.

Enfin, nous aurons un jeu pour PlayStation 4 et pour PlayStation 5. Il s’agit de Contrôle: Ultimate Edition. Il y a peu de choses que nous pouvons dire sur le jeu Remedy qui ne soit pas déjà connue. Fondamentalement, nous devrons devenir fous en essayant de le comprendre. Et vous trouverez quelques résumés meilleurs que celui-ci. L’édition ultime comprend, bien sûr, le jeu complet et les extensions The Foundation et AWE.

Il y a une fonctionnalité exclusive qui sera sur PS5 et c’est la possibilité d’utiliser « l’aide » pendant le jeu. Cela nous donnera des indices pour surmonter les énigmes si nous restons coincés. Mais allez, si vous le faites, ne le dites pas, ils vous qualifieront plus tard de maladroit, comme un serviteur.

Les jeux peuvent être téléchargés sur à partir du 2 février. Et vous savez, si vous voulez obtenir Maneater (PS5), Shadow of the Tomb Raider ou Greedfall, vous avez encore jusqu’au 1er février.