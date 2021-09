L’un des meilleurs jeux Warhammer est de retour. Nous vous laissons avec l’annonce de Warhammer 40,000: Space Marine – Anniversary Edition.

Nous sommes sur une série pas trop bonne de jeux vidéo basés sur l’univers dystopique-futuriste de Warhammer 40,000. Bien que peu à peu nous voyons un peu de lumière à l’horizon avec des propositions comme Darktide, c’est toujours une bonne nouvelle que les vieilles gloires du passé soient sauvées. C’est le cas de Warhammer 40,000: Space Marine – Annonce de l’édition anniversaire, qui nous montre la remasterisation de l’un des titres les plus appréciés des fans.

Et c’est la chose à tirer des fusées aussi bien décrites par ses auteurs, Relic Entertaiment, dans leur compte Twitter. Space Marine nous a mis sur les épaules de Titus, un capitaine du chapitre Ultramarines d’Ultramar qui a dû faire face à une invasion ork alors que l’intrigue devenait de plus en plus sombre, au point d’être mêlé à des coups d’épée et des tirs contre la même armée du Chaos.

Sorti à l’origine en 2011, le jeu vidéo profitait de nos anciennes PlayStation 3 et Xbox 360, ainsi que d’une version PC qui incluait pas mal de nouveautés dans le domaine technologique par rapport à ses jeunes frères. Sans surprise, nous étions confrontés à un Hack & Slash qui a apporté de nombreuses idées nouvelles au genre. Par exemple, la possibilité de se soigner par des « morts » ou la possibilité d’exécuter des attaques dévastatrices dans la zone, presque comme si nous jouions dans un musou.

N’oublions pas non plus sa merveille multijoueur où nous pourrions affronter des marines de différents chapitres dans de puissantes escarmouches bourrées d’action.

Quant à cette édition anniversaire, elle améliorera les graphismes de la version originale et ajoutera du nouveau contenu que nous n’avions pas vu dans son prédécesseur. Vraisemblablement, il s’agit de contenu coupé que les auteurs n’ont pas pu ajouter à l’époque en raison de contraintes de temps et de ressources. Une partie du contenu fait référence à son aspect multijoueur, y compris des DLC originaux pour jouer avec de nouveaux chapitres.

De plus, cette édition sera entièrement gratuite pour ceux qui possèdent l’original sur Steam et comprendra quelques bonus tels que la bande originale, un livre d’art numérique, la bande-annonce 4K originale, un guide, un manuel, des lettres et même une sonnerie pour notre téléphones portables.

Contenu inédit dans Warhammer 40,000: Space Marine – Anniversary Edition