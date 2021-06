Les amateurs de XCOM ont de la chance. L’annonce de Warhammer 40,000 Chaos Gate – Daemonhunters nous laisse en extase.

L’événement Warhammer Skulls Showcase vient d’avoir lieu dans lequel nous avons connu certains des nouveaux projets de la marque bien connue dans le monde du divertissement interactif. Nous avons donc été surpris par le Annonce pour Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters.

Il s’agit d’un nouveau RPG d’action tactique qui opposera les Grey Knights aux forces du Chaos. Vous pouvez voir sa bande-annonce de présentation sous ces lignes.

Il arrivera en 2022 sur Epic Games Store et Steam. Le jeu est développé par Complex Games en collaboration avec Frontier Foundry. Selon ses créateurs, nous découvrirons l’intrigue de ces guerriers d’élite dans une histoire écrite par Aaron Dembski-Bowden, auteur de Black Library.

«Protégée par la foi et protégée par la dévotion, l’existence même des Chevaliers Gris est enracinée dans le mystère : la possession de toute connaissance non autorisée de leur fraternité secrète est passible de la peine de mort.«. Mettez dans la description officielle.

Dans la vidéo de présentation, nous pouvons avoir une meilleure idée du système de combat. Il suivra les lignes du rôle tactique au tour par tour, se déroulant dans l’univers récurrent et réussi de Warhammer.

«Maîtrisez un jeu tactique au tour par tour rempli d’action et de stratégies satisfaisantes. Choisissez des classes puissantes, maniez des armes incroyables, utilisez le décor à votre avantage et recherchez les points faibles des ennemis pour entraver l’avancée d’une menace en constante évolution et mutation», expliquent les responsables.

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters sortira sur PC en 2022 via Steam et Epic Games Store.