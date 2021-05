Annonce de The Division Heartland, un jeu de division autonome gratuit

Clementoni Jeu CLEMENTONI Mickey and the Roadster R

Un coffret de 2 puzzles de 20 pièces aux dimensions de 26,8 x 18 cm. Les puzzles sont conçus spécialement pour les enfants et à l'effigie de leurs personnages préférés. Ces images captivantes grâce à leurs couleurs lumineuses et brillantes permettent le développement du sens de l'observation chez l'enfant ainsi que ses compétences manuelles et logiques. La qualité des matériaux et l'utilisation d'une technique d'impression exclusive rendant ces images belles, vives et résistantes vous permettront de jouer encore et encore.