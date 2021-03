Annonce de Rocket League Sideswipe, la nouvelle de ces voitures folles

Des voitures, des mobiles et un ballon. L’annonce de Rocket League Sideswipe arrive, le plus récent de la franchise.

Les amateurs de voitures, de farces et de choses folles. Attention, un nouveau jeu de la saga Rocket League arrive, bien que cette fois-ci pour les appareils mobiles. Psyonix a fait le Publicité Sideswipe de la Rocket League Et méfiez-vous qu’il s’agit soit d’un port, soit d’une adaptation de celui que nous avons déjà. C’est un jeu complètement nouveau.

Ce titre arrivera tout au long de 2021 sur iOS et Android et rassemble les plus caractéristiques de la franchise. Autrement dit, des voitures, des farces et des balles. Cependant, le système de contrôle et le gameplay changent par rapport à l’original.

A cette occasion, étant un système conçu pour les appareils mobiles, nous trouvons moins de joueurs par côté. Plus précisément, nous aurons des jeux 1vs1 ou 2vs2. Nous aurons deux minutes pour jouer à chaque match et cette fois, il semble que les choses se concentrent sur deux dimensions, pas sur trois. Et pour que vous la compreniez un peu mieux, nous avons ici une vidéo d’un gameplay en alpha.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie mais il sera jouable en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir d’aujourd’hui. Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est qu’un alpha régional qui durera quelques jours et ne sera que sur Android. Alors préparez-vous à l’assaut des vidéos dans les prochaines heures.

Ce Rocket League Sideswipe aura, bien sûr, des rangs, une zone de personnalisation et un système en ligne pour les compétitifs. Le format a été confirmé comme étant libre de jouer, nous supposons donc qu’il y aura des récompenses et des extras grâce aux achats intégrés. Cependant, ces informations viendront plus tard.

Serons-nous accro à ce nouveau jeu de la franchise autant que l’original? Eh bien, à cause du look, c’est toujours addictif car cela nous rappelle un peu les Windjammers …