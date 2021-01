Annonce de Resident Evil Re: Verse, le nouveau multi de la saga

Comme prévu, Capcom a fait l’annonce de Resident Evil Re: Verse. Un multijoueur, au moins curieux, avec les personnages et lieux emblématiques de la saga.

On ne sait pas vraiment quoi penser du nouveau Capcom annoncé en ce moment. Et il semble que, autant que j’essaye, celui du multijoueur n’est pas quelque chose dans lequel l’entreprise est bonne. Plus que tout parce que le Annonce de Resident Evil Re: Verse Cela a été le plus décevant que nous ayons vu depuis très, très longtemps. Et regardez ce qui s’est passé, hein?

Le nouveau jeu est un spin-off multijoueur dans lequel nous pouvons jouer le rôle des personnages principaux de toute la saga. Les parties seront de 4 à 6 joueurs et dureront cinq minutes. Pendant ces minutes, s’ils nous tuent, nous incarnerons une «arme biologique». Je veux dire, un méchant. Nous pouvons collecter des capsules pour évoluer et tuer d’autres joueurs… Même quand nous sommes morts.

Ce Resident Evil Re: Verse aura un style d’animation assez curieux car il frôle la frontière entre la bande dessinée (certaines animations et scènes sont comme ça) avec les modèles anciens et originaux des personnages. Autrement dit, nous pouvons voir le Chris des premiers matchs et non celui que nous avons actuellement. Et il en va de même pour les scénarios. Sans donner trop de détails, nous avons vu que nous visiterons certains des lieux les plus emblématiques de la saga. Parmi eux, le poste de police ou le manoir du premier jeu de la franchise.

Resident Evil Re: Verse n’a pas de date de sortie distincte. Cependant, nous savons que Ceux qui achètent Resident Evil Village pourront jouer au jeu entièrement gratuitement. Il s’agit donc davantage d’un add-on que d’un jeu autonome. Il faudra voir quelle route il a car, du moins avec ce que nous avons vu, nous n’avons pas été particulièrement enthousiasmés de l’essayer. Bien sûr, n’oubliez pas qu’il y aura bientôt une version bêta si vous vous êtes inscrit …