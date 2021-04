Annonce de l’édition collector épique de l’original «DOOM»

Fans de DOOM, vous allez vouloir notre édition collector premium de DOOM: The Classics Collection! Il comprend tout, de l’édition classique, plus une shadowbox DOOM avec des lumières et du son dans une boîte CE vitrée haut de gamme. pic.twitter.com/BKsBWTWfrE

– Jeux de course limités (@LimitedRunGames)

29 mars 2021