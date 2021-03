L’annonce de Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy nous laisse avec les 3 derniers opus de Lara Croft dans la nouvelle génération.

Lors de la diffusion de Square Enix Presents, l’événement au cours duquel l’éditeur a annoncé ses prochains projets, le Annonce de la trilogie des survivants définitifs de Tomb Raider. Il s’agit d’un pack qui comprend les trois derniers jeux mettant en vedette Lara Croft développés par Crystal Dynamics.

Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy est maintenant disponible dans le PS Store pour PS4 et PS5 et dans le Microsoft Store pour Xbox One et Xbox Series X | S et peut être acheté pour 49,99 euros.

Il comprend les trois jeux qui composent le redémarrage de la saga qui a débuté en 2013, avec un nouveau look et un arrière-plan plus grand pour l’héroïne: Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Cette collection présente tout le contenu en édition définitive de chacune des préquelles acclamées.

Le pack est une compilation qui n’inclut pas d’améliorations techniques ou visuelles. Gardez à l’esprit qu’il s’agit simplement d’une compilation des trois jeux à un très bon prix, ce n’est pas une version avec des améliorations techniques de quelque nature que ce soit. Bien sûr, il apporte tout le DLC qui a élargi les aventures en son temps.

La trilogie est rétrocompatible avec PS5 et Xbox Series X | S, et comprend tout le contenu téléchargeable publié plus tard, mais ce sont essentiellement les mêmes jeux de la génération précédente dans un seul produit. La fiche produit ne mentionne aucune amélioration de ce type.

De plus, il y a des nouvelles concernant l’avenir de Tomb Raider et le 25e anniversaire de 2021. Crystal Dynamics, comme ils l’ont confirmé il y a quelques semaines, travaille sur un nouveau jeu de la saga. En outre, pour un temps limité, vous pouvez obtenir Lara Croft et le temple d’Osiris et Lara Croft et le gardien de la lumière pour PC.