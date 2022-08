Annonce de la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de l’industrie – Spoilers, regarder en ligne, nombre total d’épisodes

La prochaine date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de l’industrie a été annoncée, et ce nouvel épisode devrait sortir bientôt. Les fans de la saison en cours de cette série en sont ravis. C’est pourquoi nous avons décidé de vous communiquer la date de sortie de ce prochain épisode.

Dans cet article, vous découvrirez la prochaine date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de l’industrie dans diverses régions, le nombre total d’épisodes, où le diffuser en ligne, combien d’épisodes seront là dans sa saison en cours, ses principaux acteurs, ainsi que d’autres détails qui s’y rapportent. Voyons sans tarder sa date de sortie.

L’industrie est une série télévisée américaine en cours intéressante que de nombreuses personnes apprécient dans le monde. Cette série est créée par Mickey Down et Konrad Kay. L’émission suit de jeunes banquiers et commerçants qui se frayent un chemin dans le monde financier après l’effondrement de 2008.

La première saison de cette émission a été diffusée en 2020 et les gens ont adoré. Pour cette raison, le spectacle est de retour avec sa deuxième saison. Après avoir regardé son dernier épisode, les fans se sont interrogés sur la prochaine date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de l’industrie.

Eh bien, la bonne nouvelle pour vous, c’est que la date de sortie de ce prochain épisode a été renouvelée, et vous n’aurez pas trop à attendre sa sortie. Nous discuterons de la date de sortie de cet épisode à venir dans la section suivante.

Date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de l’industrie

Si nous parlons de la prochaine date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de l’industrie, elle est prévue pour le 22 août 2022. Avant cet épisode, vous pourrez voir son troisième épisode le 15 août 2022.

Principaux moulages de l’industrie

Voici les principaux moulages de l’industrie. Il y a aussi quelques moulages de soutien.

Marisa Abela dans le rôle de Yasmin Kara-Hanani

Mark Dexter comme Hilary Wyndham

Myha’la Herrold comme Harper Stern

David Jonsson dans le rôle d’Augustus « Gus » Sackey

Harry Lawtey comme Robert Spearing

Conor MacNeill comme Kenny Kilbane

Ken Leung comme Eric Tao

Sarah Parish comme Nicole Craig

Andrew Buchan comme Felim Bichan

Alex Alomar Akpobome dans le rôle de Danny Van Deventer

Nicholas Bishop comme Maxim Alonso

Katrine De Candole dans le rôle de Céleste Pacquet

Sagar Radia dans le rôle de Rishi Ramdani

Indy Lewis dans le rôle de Venetia Berens

Trevor White comme Bill Adler

Où regarder la saison 2 de l’industrie ?

Les réseaux de télévision originaux de cette émission sont HBO aux États-Unis et BBC Two au Royaume-Uni. Vous pouvez le regarder en ligne sur diverses plateformes de streaming, notamment Hulu, Disney+ Hotstar et d’autres plateformes en ligne. La disponibilité de cette émission en ligne sur ces plateformes dépendra de votre emplacement. Alors, vérifiez sa disponibilité une fois dans votre région.

Nombre total d’épisodes

La première saison de cette émission comptait 8 épisodes. De même, sa deuxième saison devrait également avoir un nombre d’épisodes similaire.

Liste de tous les épisodes de la saison 2 de l’industrie

Voici la liste de tous les épisodes de la saison 2 en cours d’Industrie. Nous les avons tous listés ci-dessous.

« Papa » « Le calmar géant » « L’idiot » « Il y a des femmes… » « Saison de la cuisine » « Court jusqu’au point de douleur » « Loup solitaire et petit » « Jérusalem »

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de l’industrie, la plate-forme de diffusion en ligne de cette série, et combien d’épisodes seront là dans sa saison en cours, et bien plus encore . Attendez la semaine prochaine pour profiter de cet épisode à venir de l’émission. Si vous avez des questions sur cette série, vous pouvez certainement nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons pour vous aider de la meilleure façon possible.

