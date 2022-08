Annonce de la date de sortie de la saison 3 de Only Murders in the Building

Beaucoup de gens recherchaient vraiment Only Murders in the Building Season 3 Release Date. Après avoir regardé tous les épisodes précédents de la saison 2, les fans attendaient avec impatience sa prochaine saison. Donc, pour connaître tous les détails sur la saison 3, les fans ont cherché à ce sujet partout sur Internet. Donc, après avoir vu toutes ces choses, nous sommes avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails liés à la date de sortie de Only Murders in the Building Season 3. Ici, nous essaierons également d’effacer toutes vos questions telles que Où regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et toutes les autres choses. Alors lisez-le jusqu’à la fin sans plus tarder.

Il s’agit d’une télévision américaine en streaming de comédie mystérieuse et cette série a été créée par Steve Martin et John Hoffman. Son premier épisode est sorti le 31 août 2021 et après la sortie, cette série a réussi à obtenir beaucoup de popularité et de renommée non seulement aux États-Unis mais aussi dans plusieurs pays.

L’histoire de cette série tourne autour de trois inconnus Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez. qui partagent une obsession pour le vrai crime et se retrouvent soudainement enveloppés dans un. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et amusante. Au fur et à mesure que vous commencerez à suivre cette série, vous l’apprécierez vraiment et deviendrez curieux pour son prochain épisode. Après avoir regardé tous les épisodes de la saison 2, les fans ont recherché Only Murders in the Building Season 3 Release Date. Alors, sachons-le dans le paragraphe ci-dessous.

Seuls les meurtres dans le bâtiment Date de sortie de la saison 3

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de la saison 3 de Only Murders in the Building. Jusqu’à présent, la date de sortie exacte de la saison 3 n’a pas été annoncée mais en juillet 2022, la série a été renouvelée pour une troisième saison. Nous vous recommanderons donc à tous de rester connectés avec notre page car s’il y aura une annonce officielle concernant la date de sortie de la saison 3, nous vous en informerons ici.

Où regarder uniquement les meurtres dans le bâtiment ?

Si vous souhaitez regarder cette série, vous pouvez la diffuser sur Hulu. Si vous n’avez pas regardé sa saison précédente, qu’attendez-vous pour aller la regarder en premier. Il s’agit d’une plate-forme multimédia payante en ligne et il y a tellement d’autres séries et films disponibles que vous pouvez le regarder après avoir acheté son abonnement.

Liste des acteurs

Voici la liste des acteurs de la série et nous vous donnerons des mises à jour s’il y aura de nouveaux acteurs dans la saison 3.

Steve Martin comme Charles-Haden Savage

Martin Short comme Oliver Putnam

Selena Gomez dans le rôle de Mabel Mora

Aaron Dominguez comme Oscar Torres

Amy Ryan comme Jan Bellows

Vanessa Aspillaga dans le rôle d’Ursula

Tina Fey comme Cinda Canning

Ryan Broussard dans le rôle de Will Putnam

Jackie Hoffman comme Uma Heller

Jayne Houdyshell comme Bunny Folger

Da’Vine Joy Randolph comme détective Williams

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de Only Murders in the Building Saison 3, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant Only Murders in the Building Saison 3 Date de sortie dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

