Annoncé avec un nouveau teaser. Présentation du calendrier Jeep du Wrangler 4xe

Présentée avec les versions 4x et PHEV de Renegade et Compass, Jeep prépare déjà une nouvelle étape, dans la mise en œuvre de son plan d’électrification pour toute la gamme, jusqu’en 2022, avec la présentation du «monsieur qui suit»: le Wrangler 4xe. La présentation officielle et complète est désormais prévue pour décembre.

Montré, pour la première fois, en janvier, lors de la dernière édition du CES, la vérité est qu’aucun changement esthétique majeur n’est attendu, dans ce qui sera la version hybride rechargeable de la plus radicale des propositions de Jeep. Tous soulignant que, comme ce qui se passe déjà avec Renegade et Compass, les plus gros changements, par rapport aux versions exclusivement équipées de moteurs à combustion, sont le logo 4x à l’arrière.

En ce qui concerne le système de propulsion à moteur, les nouvelles ne sont guère plus qu’aucune, et il n’y a pas encore de certitude, si le Wrangler maintiendra le même système de charge hybride dans la prise, comme les frères l’ont déjà électrifié.

Renegade et Compass utilisent tous deux une solution qui passe par un quatre cylindres à essence Turbo de 1,3 litre, actionnant les roues avant, en conjonction avec un moteur électrique, responsable de l’entraînement de l’essieu arrière. Le tout pour garantir une puissance maximale de 240 ch, en plus d’une autonomie électrique de 50 kilomètres.

Cependant, dans le cas du Wrangler, des rumeurs font état de la possibilité que le modèle puisse échanger le petit 1.3 Turbo contre le V6 de 3,6 litres déjà présent, plus le composant électrique. Si nous savons, au moins pour le moment, quel genre de résultats cette combinaison apportera.

Des doutes, encore, sur les carrosseries qui deviendront disponibles, avec le nouveau moteur hybride, ou 4xe. Depuis, jusqu’à présent et sur la base de ce qui «s’est passé» dans les médias internationaux, seules des unités de développement à quatre portes ont été vues.

Jeep Wrangler Sahara

Cependant, et avec tous ces doutes encore à clarifier, Jeep sort un nouveau teaser de la future version 4xe électrifiée du Wrangler, avec le titre «Blend in with Nature», ou, en portugais, «Mix with Nature». Dans le cas de ce 4xe, de manière beaucoup moins polluante qu’auparavant…

