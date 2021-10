Anniversaire Harry Potter : un des films sera réédité en salles

Warner Bros

La saga de Harry Potter C’est l’un des meilleurs du siècle dernier et, dans quelques jours, cela fera 20 ans depuis la première du premier film. C’est pourquoi Warner Bros a pris la décision de célébrer : savoir quel film revient en salles.

© Warner BrosHarry Potter sera de retour au cinéma

Même si le temps passe Harry Potter il continue d’être l’une des sagas les plus emblématiques de l’industrie cinématographique. Basé sur les livres de JK Rowling, l’histoire mettant en vedette Daniel Radcliffe, il a sorti son premier film en novembre 2001, il y a déjà 20 ans. Et, à partir de ce moment, le succès est imparable.

En effet, au-delà du temps écoulé, Harry Potter il continue d’être maintenu dans l’industrie comme l’une des sagas les plus importantes en termes de mise en scène et d’intrigue. Pour cette raison, le fait que cela fait déjà 20 ans depuis la première du premier film est un motif de célébration et Warner Bros n’a pas voulu le laisser passer. Tel est ainsi la société a décidé de rééditer La pierre philosophale dans tous les cinémas.

Le 11 novembre, les fans de Harry Potter en Argentine pourront voir la première cassette de ce fantastique classique du cinéma. Avec la devise « 20 ans de magie», Warner revient pour porterr La pierre philosophale sur grand écran pour que « les fans de toujours et les nouvelles générations peuvent en profiter une fois de plus au cinéma”.

De plus, selon l’annonce de Warner, après le film, tous les fans de la saga pourront profiter d’une anecdote à l’écran, de faits amusants et des commentaires du réalisateur Chris Columbus. C’est-à-dire que non seulement l’une des histoires les plus lucratives du cinéma revient, mais qu’il y aura du matériel supplémentaire qui sera un motif de célébration.

Bien sûr, il faut noter que Harry Potter non seulement il reviendra dans les cinémas argentins, mais Le 12 novembre, il sera également à voir dans les salles espagnoles ainsi que mexicaines.. Avec le même format et la même devise qu’en Argentine, Warner a déjà confirmé que le premier volet du garçon qui a vécu sera également disponible pour ces pays.

