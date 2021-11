Anniversaire d’Emma Stone : 6 films à regarder sur Disney+ et Star+

Votre nom de naissance est Emily jean pierre. Cependant, dans le monde entier, il est connu sous le nom de Emma Pierre et comme l’une des actrices les plus pertinentes de ces derniers temps. Le jour de son anniversaire 33, l’Américain peut assurer qu’il a dirigé une bonne partie des films avec la plus grande distinction de la décennie. Par conséquent, nous examinons ici lesquels d’entre eux sont disponible pour profiter sur Disney + et Star +.

+ 6 films d’Emma Stone à regarder sur Disney+ et Star+

6. Bataille des sexes

Au 2017., après le succès de La La Land, Emma Stone a joué dans Bataille des sexes près de Steve Carell. Aussi connu sous le nom La bataille des sexes, le film prend comme point de départ le match de tennis organisé en 1973 entre Billie Jean King et Bobby Riggs. Il a été écrit par Simon Beaufoy et réalisé par Valerie Faris et Jonathan Dayton. Maintenant, il fait partie du catalogue de Étoile +.

5. L’homme-oiseau

Gagnant de Oscar du meilleur film, au 2014 il a été créé Birdman ou (la vertu inattendue de l’ignorance). Avec l’humour noir comme protagoniste, il a été réalisé par Alejandro González Iñarritu et raconte l’histoire d’un acteur hollywoodien en déclin qui a du mal à monter une adaptation théâtrale d’une histoire de Raymond Carver. Michael Keaton et Emma Stone dirigent le casting du film qui peut être apprécié à Étoile +.

4. Aloha

Capitaine Allison Ng était le personnage joué par Emma Stone dans 2015. dans le cadre du film Aloha, disponible au service de Étoile +. Le drame et la comédie sont combinés dans ce film réalisé par Cameron Crowe avec des performances également par Bradley Cooper, Rachel McAdams, Bill Murray, John Krasinski, Danny McBride et Alec Baldwin.

3. L’aide

Parmi les films les plus reconnus de l’actrice, figure L’aide, aussi connu sous le nom Histoires de croisement. Peut être vu dans Étoile + et à côté de Octavia Spencer, Viola Davis et Jessica Chastain raconte l’histoire d’une jeune femme qui revient de l’université déterminée à devenir écrivain. À son arrivée, il modifie la vie de la ville et même celle de ses amis car il s’est lancé dans les années 1960 pour interviewer des femmes noires.

2. Le favori

S’il s’agit de films à succès, il ne faut pas le rater Le favori qui a atteint le Oscars avec 9 nominations après la première en 2018. Mettant également en vedette Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, Nicholas Hoult, Joe Alwyn et Mark Gatiss a été très flatté par les critiques. Au Étoile + vous pouvez profiter de ce film vintage qui parle du dernier souverain britannique de la maison Stuart.

1. Cruelle

L’un des films préférés de 2021, a également joué Emma Stone. Il s’agit de Cruelle, maintenant disponible en Disney+ sans frais supplémentaires, où l’actrice a également été productrice exécutive. Il est basé sur le méchant du 101 Dalmatiens et a été réalisé par Craig Gillespie. Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste et Mark Strong ils font partie du casting.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici.

Vous pouvez également vous abonner à Star + pour pouvoir profiter gratuitement des meilleurs sports et divertissements que Star + a lancés et continuera de se lancer uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là, vous pouvez nous donner vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂