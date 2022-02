Anniversaire d’Ed Sheeran : ce sont les chansons qu’il a écrites pour d’autres artistes et que vous ne saviez pas

MUSIQUE

Le chanteur britannique fête ses 31 ans et nous passons ici en revue les tubes qu’il a composés pour d’autres groupes ou interprètes. Rencontrez la liste avec BTS, Justin Bieber et plus encore !

© GettyEd Sheeran fête aujourd’hui ses 31 ans.

Joyeux anniversaire Ed Sheeran ! Le chanteur britannique fête aujourd’hui son 31 années avec une carrière plus que réussie et pleine de hits. C’est que non seulement il a été chargé de composer et de produire des chansons qui l’ont amené à devenir l’un des artistes les plus reconnus de l’industrie, mais il est aussi un expert en écriture. thèmes musicaux qui sont ensuite interprétés par d’autres chanteurs ou bandes.

Parmi eux, on peut nommer Tatouage à partir de Hillary Duff, Dis moi que tu m’aimes à partir de Jessie Ware, Plafond de l’hôtel à partir de Rixton, l’amour brille à partir de Olly Murs, Aime-moi mieux à partir de James Blunt, cote est à partir de Halsey, Khalid et Benny Blanco, Ta chanson à partir de Rita prie, Une manière différente à partir de DJ Serpent, 2002 à partir de Anne-Marie, Ne me laisse pas être à toi à partir de Zara Larson. De plus, il a réalisé des dizaines de collaborations composées par lui qu’il a donné pour des albums d’autres interprètes tels que Taylor Swift, Christina Perri, Naughty Boy, Hoodie Allen, Lupe Fiasco, Wiley ou Rudimental. Découvrez le top 4 ici !

+ 4 artistes qui ont chanté des chansons écrites par Ed Sheeran

4. BTS

Peu de groupes dans l’histoire ont atteint des chiffres similaires à ceux de BTS sur les plateformes numériques. Et c’est que le groupe sud-coréen est un véritable succès : comment pourrait-il en être autrement, deux des chansons préférées de leurs fans ont en réalité été composées par Ed Sheeran. Il s’agit de Fais-le bienen collaboration avec Lauv, et Autorisation de danserqui accumulent des millions de vues sur des sites comme YouTube.

3.Une Direction

L’ascension d’Ed Sheeran vers la gloire a été presque simultanée avec celle de One Direction. Il y a plus d’une décennie, le groupe formé par Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Liam Payne et Niall Horan a commencé à s’imposer comme l’un des groupes de garçons les plus réussis. Et les chansons d’Ed Sheeran étaient présentes sur cette route : Petites choses, moments Oui à nouveau étaient quelques-unes des paroles composées par les Britanniques.

2.Justin Bieber

Je m’en fichela collaboration entre Ed Sheeran et Justin Bieber pour Projet de collaboration n° 6, est l’une des chansons les plus connues du duo. Mais ce n’était pas la première fois qu’ils travaillaient ensemble sur une chanson devenue un tube. Par exemple, le chanteur qui fête son anniversaire aujourd’hui est aussi responsable du succès de aime toi toi-mêmeainsi que de eau froide avec Major Laser.

1. Le week-end

S’il y a quelque chose que The Weeknd sait faire, c’est de réaliser les chansons les plus accrocheuses de ces derniers temps. Oui Temps sombres, écrit par Ed Sheeran, n’a pas fait exception. Le duo s’est rencontré lors d’une soirée et s’est rapidement impliqué en studio pour lancer la chanson qu’ils oseront plus tard jouer en live. « J’ai travaillé avec beaucoup de gens dans ma vie, mais c’est l’écrivain le plus rapide et le plus talentueux avec qui j’ai jamais collaboré.», a assuré le chanteur.

