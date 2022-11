Anniversaire de Tom Ellis : quel a été son premier job

in

L’acteur populaire qui a joué dans Lucifer a 43 ans et dans Spoiler, nous voulons vous parler de sa première expérience devant les caméras. Attentif!

©GettyTom Ellis

Tom Ellis Il est mondialement connu pour son rôle principal dans Luciferla série télévisée basée sur le dessin animé de Neil Gaïman qui a été publié en 2016 par renardserait annulé pour être ensuite racheté par Netflix et arrive à sa conclusion avec le sixième et dernier lot d’épisodes de l’émission en septembre 2021. L’intrigue suit l’histoire du diable qui a sa propre boîte de nuit sur Terre et est consultant auprès de la police de Los Angeles.

L’interprète est de nationalité britannique, il est né à Cardiff le 17 novembre 1978 des suites de l’union de Marilyn Jean et de Christopher John Ellis. assisté à la École High Storrs pendant ses années de formation à Sheffield. Tom Ellis était marié à Tamzin Outhwaite de 2006 à 2014, l’année de leur séparation. Plus tard, il a épousé le scénariste Meagahan Oppenheimer. Ellis a trois enfants !

Les premiers pas de Tom Ellis

Quel était votre premier emploi? Tom Ellis devant la caméra ? L’acteur a fait ses débuts dans un film de 2001 intitulé La vie et les aventures de Nicholas Nickleby qui raconte l’histoire d’une famille riche juste au moment où le père meurt et laisse tout le monde sans soutien financier. Ensuite, Nicholas parvient à trouver un emploi dans une école mais les problèmes commencent bientôt lorsqu’il voit comment les autorités de l’institut traitent les jeunes là-bas.

à cette occasion Tom Ellis avait le rôle de jean browdiepersonne n’aurait pu se douter que cet acteur allait réussir à transcender l’industrie cinématographique hollywoodienne avec des rôles emblématiques comme son travail dans Ruée où il a personnifié William Tell se précipite et le mentionné précédemment Lucifer qui est devenu un phénomène mondial grâce à la plateforme de streaming Netflix où l’acteur a donné vie à Lucifer Étoile du matin.

Les récompenses ne sont pas quelque chose d’étranger à la carrière professionnelle de Tom Ellis qui en 2016 a été nominé pour son rôle dans Lucifer aux Choice TV: Breakout Star par catégorie Prix ​​​​du choix des adolescents et plus tard en 2021, il remporterait deux prix pour le même programme télévisé dans le Culture pop : prix de l’icône dans la catégorie Prix ​​​​de l’icône et les Récompenses Tell-Tale TV où il a remporté le prix de Câble ou streaming préféré Série de science-fiction / fantastique / horreur. Ça va?

