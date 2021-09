Anniversaire de Nick Jonas : où voir tous ses films

Joyeux anniversaire Nick Jonas! Un jour comme aujourd’hui 29 anss est né le musicien et acteur qui est devenu célèbre après avoir rejoint le groupe à succès Hermanos Jonas. Bien que son travail de chanteur ait occupé une bonne partie de sa vie, la vérité est qu’il a participé à quelques films, séries et comédies musicales. C’est pourquoi nous célébrons ici sa journée en passant en revue la liste de toutes ses bandes et spéciaux disponibles sur les plateformes de streaming telles que Disney +, Netflix, Amazon Prime Video et HBO Max.







+ 11 films et spéciaux où Nick Jonas semble regarder en streaming

11. Camp Rock (2008)

Plate-forme: Disney+

Terrain: Lorsque Mitchie a enfin la chance d’assister au camp musical de ses rêves, elle découvre que de nombreux campeurs sont issus de familles célèbres. Après une rencontre avec le chanteur arrogant du groupe populaire Connect 3 (Jonas Brothers), Mitchie commence son voyage vers la réalisation de son rêve. Vous devrez prendre des risques, être confiant et ne pas regarder en arrière.







10. Jonas Brothers: L’expérience de concert (2009)

Plate-forme: Disney+

Terrain: Kevin, Joe et Nick ont ​​mis le feu à la scène, les invitant dans leur monde personnel à regarder les aventures de leur vie. Ce film envoie le groupe du moment dans votre salon et comprend des apparitions de Demi Lovato et Taylor Swift.







9. Nuit au musée : Bataille du Smithsonian (2009)

Plate-forme: Disney+

Terrain: Lorsque les amis du musée de Larry Daley (Ben Stiller) sont envoyés à la Smithsonian Institution, la table magique égyptienne les accompagne. Cela pose des problèmes, car à cet endroit se trouve le frère diabolique d’Ahkmenrah, qui veut utiliser le pouvoir de la table pour libérer une armée de la pègre. Larry fait équipe avec Jedediah (Owen Wilson et ses anciens amis du musée pour les arrêter).







8. Camp Rock 2: La Jam Finale (2010)

Plate-forme: Disney+

Terrain: Les Camp Rockers sont de retour et personne n’est plus excité que Mitchie et Shane, qui attendent avec impatience plus qu’un été de musique. Malheureusement, son rival Camp Star veut partager la célébrité et battre Camp Rock pour toujours.







7. Chèvre (2016)

Plate-forme: Amazon Prime Vidéo

Terrain: Après une agression, Brad entre à l’université, prêt à passer à autre chose. Son frère, Brett, appartient à une opportunité que Brad veut rejoindre. Brett est méfiant. A l’initiation, chaque rituel humiliant menace de détruire votre relation.







6. Jumanji : Bienvenue dans la jungle (2017)

Plate-forme: Netflix

Terrain: Un jeu vidéo absorbe quatre élèves. Une fois dans la jungle, ils doivent se lancer dans une recherche dans leurs avatars, qui ne correspondent pas du tout à la réalité.







5. Jumanji : le prochain niveau (2019)

Plate-forme: HBO Max

Terrain: Dwayne Johnson, Kevin Hart et Jack Black sont de retour dans le jeu, le seul problème est que leurs personnages ont été échangés.







4. UglyDolls (2019) – Voix

Plate-forme: Amazon Prime Vidéo

Terrain: Les amis UglyDoll apprennent de précieuses leçons après avoir rencontré les poupées conventionnelles du quartier voisin.







3. À mi-chemin (2019)

Plate-forme: Amazon Prime Video et HBO Max

Terrain: Il raconte l’histoire vraie de la bataille la plus importante de la guerre du Pacifique qui a été la clé de la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire d’amitié, de sacrifice et de courage des hommes qui, contre vents et marées, ont triomphé contre un adversaire puissant : la force navale japonaise.







2. Jonas Brothers : À la poursuite du bonheur (2019)

Plate-forme: Amazon Prime Vidéo

Terrain: La poursuite du bonheur parle de fraternité. De leurs humbles racines du New Jersey à leur ascension fulgurante en tant que maîtresse, leur lien était indestructible, mais une rupture surprenante et douloureuse a conduit Joe, Kevin et Nick sur des chemins différents. Avec des interviews personnelles approfondies, des séquences inédites et de la musique exclusive, ce sont les Jonas Brothers comme vous ne les avez jamais vus auparavant.







1. Le bonheur continue: un film de concert des Jonas Brothers (2020)

Plate-forme: Amazon Prime Vidéo

Terrain: Une expérience de concert en direct et un aperçu exclusif de la vie des Jonas Brothers lors de leur tournée de concerts Happiness Begins.