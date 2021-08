Anniversaire de Meghan Markle : quels sont ses projets ?

En plus des saisons de La Couronne, la maison royale britannique serre souvent la tête lorsque le prince Harry et Meghan Markle avancez d’un pas. Depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de quitter leurs fonctions de membres de la famille royale et de déménager en Californie pour vivre une vie loin des protocoles et de la ligne de succession, ils sont devenus les membres les plus détestés des Windsors.

Le megxit, nom qui a été donné à la décision de Meghan Markle et le Prince d’abandonner les tâches royales, c’est ce qui les a lancés pour être dans le « liste noire« Des membres de la famille royale, la même qui intègre le prince Andrew, duc d’York. Cependant, malgré le mécontentement à Buckingham Palace, les ducs ont réussi à gagner le cœur de milliers de personnes à travers le monde.

Harry et Meghan ont dit au revoir à la Maison royale. Photo : (Getty)



Autant ils sont désormais connus dans le monde entier, autant avant de se marier, chacun avait sa renommée de son côté. Pour sa part, le prince était l’un des membres les plus anciens de la monarchie britannique et, quant à Meghan, elle a connu un grand succès avec sa carrière d’actrice, étant Costume l’une des premières séries qui l’ont lancée vers une renommée internationale.

Cependant, maintenant, la vie des ducs est très différente de la façon dont elle a commencé. En seulement cinq ans, ils ont formé une petite grande famille dans laquelle ils ont déjà deux enfants, Archie et Lilibet et, en plus, ils ne cessent d’ajouter des projets audiovisuels à leur actualité, comme par exemple des contrats de plusieurs millions de dollars avec Netflix ou , à son tour, créer des documentaires comme il est Le moi que tu ne peux pas voir, qui met en vedette le Prince.







Cependant, Demain, 4 août, Harry et Meghan Markle devront tous les deux prendre un jour de congé et ce pour une seule raison : elle fêtera ses 40 ans.. Cette date est devenue l’une des plus attendues, puisque les ducs ont joué dans les plus grandes polémiques royales du siècle dernier et le tout pour une seule raison : savoir qui sera invité.

On sait que la pandémie réduit considérablement l’idée que les célébrités peuvent avoir à célébrer en grand, mais tout indique que Markle sera remarqué. Selon des rapports, selon différents médias américains, l’actrice a engagé Colin Cowie, l’organisateur d’événements préféré d’Oprah Winfrey, pour organiser une fête et célébrer un style très hollywoodien.

Meghan Markle est maintenant prête à recevoir son 40e anniversaire. Photo : (Getty)



Selon les différentes publications, Meghan et Harry sont prêts à recevoir 65 invités, dont une longue liste de célébrités et d’amis, mais où le prince William et Kate Middleton, le prince Charles et Camilla Parker Bowles ne seraient pas inclus, encore moins la reine Elizabeth II.. De plus, des rumeurs indiquent également que le Prince surprendra sa femme avec un gâteau commandé dans l’un des endroits les plus exclusifs de Santa Barbara, Poses et sucre, quelque chose que si c’était vrai, votre famille ne profiterait pas.

Cependant, aucune de ces rumeurs n’a été confirmée et, de plus, Page Six les a complètement démenties. Selon le portail récemment cité, les ducs sont bien conscients que la pandémie de COVID s’est aggravée dans différentes parties des États-Unis et, en plus, ils prennent le plus grand soin de leur petit Lilibet né il y a un mois.

C’est, selon Page Six, dans ces circonstances, Meghan Markle aurait décidé de renoncer à une grande fête pour passer une journée très tranquille et faire la fête uniquement avec son mari et ses deux enfants. Cependant, il est probable que sa mère, Doria Ragland, soit également avec sa fille à une date aussi importante. Cependant, nous devons encore attendre pour voir ce qui se passera le 4 août.