Anniversaire de Maggie Gyllenhaal : 3 films d’elle à voir

in

DIFFUSION

Le réalisateur de The Dark Daughter a de très bonnes productions en streaming. Revoyez la liste avec des propositions sur Prime Video, Star+ et HBO Max !

©GettyMaggie Gyllenhaal fête aujourd’hui ses 45 ans.

Joyeux anniversaire Maggie Gyllenhaal ! La célèbre actrice américaine célèbre aujourd’hui sa 45 ans. Tout au long de sa carrière, elle a non seulement été reconnue par le public pour son travail d’interprète, mais a également reçu des mentions de critiques spécialisées. Elle a ainsi été nominée pour un Oscar et a même été lauréate d’un Golden Globe Quels sont vos meilleurs films ? Ici, nous avons une liste spéciale avec propositions sur Prime Video, Star+ et HBO Max.

Il est à noter qu’en plus de sa performance d’actrice, en 2021, elle fait ses débuts en tant que réalisatrice. Il a ainsi lancé La fille perdue, un long métrage mettant en vedette Olivia Colman, Jessie Buckley et Dakota Johnson qui a été présenté lors de la dernière édition des Oscars. Disponible en Netflixsuit une femme qui, pendant des vacances à la plage, développe une sombre obsession avec une jeune mère qui réveille des souvenirs de son passé.

+ 3 films avec Maggie Gyllenhaal en streaming

3. L’institutrice de maternelle

L’une des meilleures propositions avec Maggie Gyllenhaal pour profiter du streaming est l’institutrice de maternelle. Créé en 2018 sous la direction de Sara Colangelo, a également la performance de Gael García Bernal et c’est un remake d’un film israélien acclamé. De quoi s’agit-il? L’actrice incarne Lisa Sponelli, une enseignante de Staten Island qui découvre que l’un de ses élèves est un enfant prodige. Première vidéola plateforme de streaming qui a ce film dans son catalogue, explique : « Elle est fascinée et finira par risquer sa vie de famille et sa liberté pour essayer d’aider l’enfant à développer son talent.« .

2. cœur fou

Sous la direction de scott tonnelierJeff Bridges et Maggie Gyllenhal ont joué dans coeur fou. La production, lancée en 2009 présente l’histoire bouleversante de Bad Blake, un chanteur de country qui souffre d’alcoolisme. En route vers la rédemption, la star cherche à se sauver avec l’aide de Jean, un journaliste qui découvre le véritable homme derrière le musicien. Le film peut être apprécié dans Étoile+.

1. Sécurité maximale

Après les attentats du 11 septembre, la vie a changé aux États-Unis. Quel équilibre faut-il trouver entre la liberté individuelle et la sécurité nationale après cet événement ? Cette question se développe sécurité maximaleun film de 2004 créé par tom fontana qui peut être apprécié dans HBO Max et qui a les performances de Maggie Gyllenhaal, Austin Pendleton, Tom Guiry et Glenn Close.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂