Anniversaire de Diego Maradona : des documentaires pour se souvenir de la star du foot

Le football argentin avait l’une des plus grandes références du sport mondial. Le 30 octobre 1960, il est né Diego Armando Maradona, qui au fil du temps est devenu l’une des figures les plus importantes, avec un championnat du monde avec son équipe, l’Argentine, et des titres dans pratiquement tous les clubs où il a joué. Au NaplesPar exemple, il a marqué l’histoire et aujourd’hui son nom est un mot sacré sur les terres italiennes.

Cette semaine, il est venu à Amazon Prime Vidéo Maradona : Rêve Béni, une série centrée sur sa formation de footballeur, avec des aperçus de sa vie intime qui l’a amené à être une figure importante à la fois sur et en dehors du terrain de jeu. Si vous avez déjà vu les cinq premiers épisodes et que vous souhaitez profiter de plus d’histoires de l’icône du football, nous vous parlerons de trois films dont vous pouvez vous souvenir, avant la première des prochains épisodes de la série.

Maradona par Kusturica

En 2008, Emir Kusturica Il était responsable de la réalisation de l’un des projets les plus acclamés par ceux qui ont suivi de près la carrière du footballeur argentin. Maradona par Kusturica peut être vu dans Youtube, en mettant l’accent sur l’héritage et la signification de l’athlète à travers le monde. De plus, il a la participation de Maradona, dans un documentaire d’un peu plus d’une heure et demie.

Diego Maradona

Dirigé par Asif Kapadia, réalisateur responsable d’autres documentaires comme ceux de Amy Winehouse et Ayrton séné, a fait un spécial axé sur le footballeur qui a également été très bien reçu. Disponible en HBO Max, raconte la vie de Maradona en Italie, alors qu’il était joueur du Naples. De plus, il aborde des sujets tels que ses liens avec la mafia napolitaine et la toxicomanie.

Maradona à Sinaloa

Pour ceux qui ont le service de Netflix, disposent d’un spécial axé sur les années au cours desquelles Maradona vécu au Mexique. Il a été lancé en 2019 et se concentre sur son temps en tant qu’entraîneur de l’équipe de football. Sinaloa Dorados, où il était de 2018 à mi-2019 et est venu disputer la finale pour la promotion dans la catégorie la plus élevée du pays aztèque. Il s’agit d’une mini-série de 7 épisodes.

