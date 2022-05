Anniversaire de Cillian Murphy : le rôle le plus sous-estimé de l’acteur

célébrités

Cillian Murphy fête ses 46 ans et dans Spoiler nous voulons rappeler l’un des rôles les plus sous-estimés de l’acteur irlandais de Peaky Blinders.

©IMDB28 jours plus tard

Cillian Murphy fête aujourd’hui ses 46 ans et on peut déjà parler de la célébration d’une véritable figure de l’industrie cinématographique. L’acteur a atteint une immense popularité grâce à l’émission télévisée Peaky Blinders, où il personnifie Thomas Shelby, le chef d’un gang criminel de Birmingham qui mène ses affaires avec froideur et grossièreté. Un autre rôle reconnu de l’interprète est L’Épouvantail dans la saga des Chevalier noir depuis Christophe Nolan.

Aujourd’hui, nous allons nous souvenir d’un rôle de l’acteur dans un film de l’année 2002 : 28 jours plus tarddu réalisateur Danny Boyle. C’est un film d’horreur qui pose un scénario apocalyptique à Londres à cause d’un virus dans le sang qui transforme les gens en zombies agressifs que la seule chose qu’ils font est de courir rapidement après leurs victimes potentielles. Ces créatures sont très différentes des morts-vivants classiques qui se déplacent lentement et maladroitement.

Un rôle très intense

Cillian Murphy joue Jim, un homme qui se réveille seul dans un lit d’hôpital à Londres et commence à marcher dans les rues de cette ville européenne en hurlant « Bonjour! » dans une scène dont se souviendront sûrement tous ceux qui ont apprécié ce film d’horreur. Enfin, le protagoniste du film rencontrera d’autres survivants de l’apocalypse zombie.

Avec Selena, Frank et leur fille Hannah, Jim formera une « famille » très spécial qui tentera de survivre dans ce nouveau scénario que la vie leur propose. Ils entendent une annonce radio qui les convoque à une adresse et lorsqu’ils arrivent c’est un groupe de soldats qui ont survécu aux zombies. Malheureusement, la nature humaine est aussi horrible et les soldats voulaient utiliser les femmes comme « esclaves sexuels ». Frank meurt converti en l’une des créatures et Jim sauve ses compagnons après avoir combattu.

la personnification de Cillian Murphy comme Jim dans le film est remarquable. Il passe de l’incrédulité devant un Londres solitaire à la joie avec son « famille » des survivants et finit par libérer son côté obscur lorsqu’il doit tuer des soldats pour sauver ses femmes d’un destin tragique. Vraiment incroyable le travail de cet acteur qui il y a 20 ans promettait déjà beaucoup.

28 jours plus tard met en vedette Naomie Harris dans Selena, Brendan Gleeson dans Frank, Megan Burns dans Hannah et Christopher Ecclestone dans le rôle du commandant Henry West. Le DVD du film a une particularité : 3 fins alternatives à celle qui présentait le film en salles. Deux de ces séquences se terminent par la mort de Jim, ce qui selon les responsables de la bande était très déprimant.

