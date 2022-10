Anniversaire de Blanca Suárez : 3 films à voir en streaming

in

L’actrice de Las Chicas del Cable fête aujourd’hui ses 34 ans. Ce sont les longs métrages que vous pouvez regarder sur Netflix et HBO Max aujourd’hui !

© GettyBlanca Suárez fête ses 34 ans.

Un jour comme aujourd’hui en 1988 est né Blanca Suárez, l’une des actrices espagnoles les plus distinguées de ces derniers temps. À ses 34 ans peut dire avec certitude qu’il a eu une carrière couronnée de succès : il a travaillé avec des réalisateurs tels que Pedro Almodovar et Alex de la Iglesiaa été nominé pour Prix ​​Goya et a d’importants projets devant lui. Comme si cela ne suffisait pas, il a su devenir une star sur les plateformes de streaming.

C’est en 2007 qu’il est devenu célèbre grâce à Embarquement, la série Antena 3 dans laquelle elle incarne Julia Medina. Dix ans plus tard, il s’impose comme une figure importante de Netflix avec le lancement de les filles de fil, la première série originale du service d’abonnement produit en Espagne. S’il vous a conquis par son charisme à l’écran, nous passons ici en revue trois films incontournables dont vous pourrez profiter en ligne.

+ 3 films en streaming avec Blanca Suárez

3. L’été que nous vivons

Dans 2021Blanca Suárez a joué aux côtés de Javier Rey dans un film réalisé par Carlos Sedes Prego. Il s’agit de L’été que nous vivonsun film disponible sur hbo max qui complète sa distribution avec les performances de Pablo Molinero, María Pedraza, Manuel Morón et Guiomar Puerta. De quoi s’agit-il? Son synopsis se lit comme suit : « Lors d’un stage dans le journal d’une ville côtière de Galice, un étudiant en journalisme découvre une série de nécrologies qui révèlent une histoire d’amour, d’amitié et de trahison vécue à l’été 1958.« .

2. Malgré tout

Il est clair que Blanca Suárez est l’une des actrices les plus remarquables de ces dernières années en Espagne. Mais… Que se passerait-il si elle rencontrait d’autres collègues comme Macarena García, Amaia Salamanca et Belén Cuesta ? Un film disponible sur Netflix répond a cette question. Sous la direction de Gabriela Tagliavinidans 2019 première Malgré tout. « Suite au décès de leur mère, quatre sœurs découvrent un secret de famille bouleversant et se lancent dans une aventure à la recherche de la vérité sur leurs origines.« , explique le géant du streaming.

1. La peau dans laquelle je vis

films réalisés par Pedro Almodóvar Ils sont toujours une excellente option. C’est pourquoi, dans Spoiler, nous vous proposons de voir La peau que j’habite, une production dirigée par Antonio Banderas, Elena Anaya et Blanca Suárez. lancé en 2011 et disponible en hbo maxprésente une histoire de vengeance : « Un chirurgien plasticien veuf crée une peau synthétique résistante à toutes sortes de dommages qui aurait pu sauver sa femme de la mort« .

