Anniversaire d’Andrew Garfield : Quel âge avait-il dans Spider-Man ?

MERVEILLE

L’acteur a joué dans The Amazing Spider-Man il y a dix ans. Découvrez quel âge il a aujourd’hui et quel âge il avait au moment du tournage du film Sony Pictures.

©IMDBAndrew Garfield a joué dans The Amazing Spider-Man.

L’un des acteurs les plus distingués de la dernière décennie fête son anniversaire : Andrew Garfield. L’artiste, qui s’est illustré dans des productions prestigieuses et s’est imposé comme l’un des favoris du public, célèbre aujourd’hui sa 39 ans. Pour une bonne partie du public, qui se souvient de lui pour son travail dans des films comme homme araignéeil est impensable que l’interprète approche les 40 ans. Quel âge aviez-vous alors lorsque vous avez joué dans le film Marvel ?

La vérité est que tout au long de ses 39 ans, Garfield a mené une carrière pleine de succès. Bien qu’il soit né un 20 août 1983 à Los Angeles, aux États-Unis, il a grandi à Epsom, en Angleterre. Il entame ainsi une longue carrière sur la scène britannique, après des études à la Royal Central School of Speech and Drama. Mais petit à petit, son travail le ramena en Amérique pour devenir l’un des plus recherchés de Hollywood.

Bien qu’il ait fait ses débuts au cinéma en 2007, ce n’est que trois ans plus tard qu’il a acquis une reconnaissance internationale. En 2010, Andrew Garfield a joué Eduardo Saverin dans le drame Le réseau social, le film disponible sur HBO Max qui a été réalisé par David Fincher et qui présente la création de Facebook. Avec son rôle de soutien, il a remporté des nominations pour le meilleur acteur dans un second rôle aux BAFTA et aux Golden Globes.

En ce sens, il est entré dans le radar des grands producteurs. Son talent, allié à sa persévérance, l’ont amené à décrocher l’un des rôles les plus convoités du genre super-héros : peter parker. En 2012, il a été sélectionné par Sony Pictures pour jouer dans L’incroyable homme-araignéeet en 2014, il a réussi à répéter son rôle avec The Amazing Spider-Man 2 : La montée de l’électro. Il est ainsi reconnu par le public au niveau international depuis 10 ans.

+ Quel âge avait Andrew Garfield dans Spider-Man ?

Né en 1983, Andrew Garfield fête aujourd’hui ses 39 ans. Et, bien que L’incroyable homme-araignée est sorti en 2012, au moment de le choisir comme nouveau Spider-Man, j’avais 27 ans. De cette façon, il a donné vie à un adolescent de 17 ans, alors que dans la vraie vie, il l’a dépassé d’une décennie. En 2014, avec la sortie de la suite, Andrew avait déjà 31 ans.

