Anniversaire d’Amy Winehouse : 3 documentaires pour mieux la connaître

Sa coiffure épaisse, son ton alto et sa diversité dans les genres musicaux sont trois des caractéristiques qui ont fait de Amy Winehouse une étoile. Sa façon de porter ses cheveux a donné une touche spéciale à son essence forte, son attitude sur scène, tandis que son talent en musique a été démontré par sa gamme vocale et sa capacité à se produire d’une manière unique dans le jazz, le blues et la soul.

Amy Winehouse est l’une des femmes les plus emblématiques de la musique. Photo : (Getty)



D’origine britannique, Amy Winehouse Elle était l’une des femmes les plus fortes de l’industrie musicale. En 2003, il sort son premier album Frank, qui est un succès dans son pays natal et est même nominé aux Mercury Awards et, à partir de là, sa carrière prend de l’essor. L’artiste n’a cessé de gagner des fans dans le monde entier et diverses récompenses qui ont reconnu son talent.

A tel point que le 23 juillet 2011, le monde a été choqué par l’annonce de sa mort. À l’âge de 27 ans et après avoir subi une intoxication alcoolique, Winehouse a été retrouvée morte et, sa mort, était la preuve des addictions qu’elle combattait. Cependant, elle est toujours une star et le monde ne l’oublie pas.

Amy Winehouse reste dans la mémoire de ses fans. Photo : (Getty)



En effet, en 2012, elle est entrée dans la liste des 100 meilleures femmes de la musique et dix ans après son départ, les gens continuent de se souvenir d’elle. C’est pourquoi aujourd’hui, 14 septembre, jour de son anniversaire, de Spoiler nous voulons nous souvenir d’elle en vous recommandant quelques productions qui vous aideront à mieux la connaître.

Des documentaires d’Amy Winehouse pour en savoir plus sur sa vie :

1. Récupérer Amy :

Il est sorti le 23 juillet de cette année lors de la célébration du dixième anniversaire de sa mort. Selon son père Mitchell, ce documentaire propose «une image plus complète d’Amy”. Des entretiens avec des amis, la famille et même d’anciens partenaires de la chanteuse sont ce qui prévaut dans ce documentaire qui a été approuvé par sa propre famille.







2. Amy Winehouse & Moi : L’histoire de Dionne :

Il s’agit d’une production mettant en vedette Dionne Bromfield, la filleule d’Amy. Dans ce documentaire, Dionne parle de sa relation avec qui, en plus d’être sa marraine, était son mentor et une icône mondiale. Selon ce qu’elle a dit, un autre des objectifs de la chanteuse dans sa vie était d’être mère, mais comme elle n’a pas réussi, elle a occupé cette place spéciale.

Dionne Bromfield. Photo : (Getty)



3. Amy Winehouse : Retour au noir :

C’est un film documentaire qui est sorti en 2018. Ce film montre le travail de réalisation et de production qui a conduit à son deuxième album studio, Retour au noir et, à son tour, des entretiens avec ses proches et des documents d’archives.