Annie Wersching, connue pour le jeu The Last of Us et de nombreuses séries, est décédée

Après une longue bataille contre un cancer diagnostiqué en 2020, Annie Wersching est finalement décédée, laissant derrière elle des êtres chers et des performances populaires.

Annie Wersing Il est décédé d’un cancer qui ne l’a pas empêché, ces dernières années, de travailler sur des séries telles que Star Trek : Picard Soit La recrue. L’actrice a toujours donné de l’intensité à une vie professionnelle qui lui procurait de la joie, comme sa participation au jeu vidéo Le dernier d’entre nousqui en 2013 lui faisait jouer l’un de ses personnages principaux : Tess.

« Aujourd’hui, il y a un vide dans l’âme de la famille, mais ils nous ont laissé les outils pour le combler. Elle a toujours trouvé l’émerveillement dans les moments simples. Je n’avais pas besoin de musique pour danser. Il nous a appris à ne pas attendre l’aventure pour vous trouver. Allez la trouver, elle est partout et nous la trouverons, nous le ferons. »dit le mari de Annie Wersing avec beaucoup d’émotion.

Une actrice qui a laissé sa marque

Une des fictions auxquelles il a participé Annie Wersing était le populaire 24 et le réalisateur et producteur de l’émission, jon cassardéclaré: « Mon cœur est brisé en plus de morceaux que je ne peux en compter. Annie est venue vers moi avec un cœur ouvert et un sourire contagieux. Elle est devenue plus qu’une simple collègue, elle était une véritable amie pour moi, ma famille et tous les membres de la distribution et de l’équipe qui ont travaillé avec elle. Annie, tu vas nous manquer, tu as laissé ta marque, et nous en sommes encore meilleurs. ».

Durant sa jeunesse, elle a pratiqué la danse irlandaise. Wersching est diplômée de l’Université Millikin avec un baccalauréat en beaux-arts en théâtre musical en 1999. Elle a commencé sa carrière d’actrice avec une apparition dans l’émission Star Trek : Entreprise et est devenu le protagoniste de séries telles que Charmé, Killer Instinct, Surnaturel Oui Affaire classée. Il a également brillé récemment dans d’autres rôles.

Quelles émissions de télévision récentes ont présenté la présence de Annie Wersing dans votre casting ? Bosch, Runaways, La recrue Oui Star Trek : Picard. Malheureusement, l’actrice a perdu la bataille contre le cancer, mais cela ne l’empêche pas d’avoir un passage réussi dans l’industrie hollywoodienne, où elle a laissé une marque dans chaque rôle qu’elle a dû jouer, étant une actrice appelée pour de nombreux projets.

