Annie Murphy est désespérée pour un film de Schitt’s Creek

Cela fait plus d’un an que nous avons dit au revoir à la famille Rose alors qu’elle sortait de sa misère financière Ruisseau Schitt.

Ce fut un moment doux-amer car même si l’émission de télévision acclamée par la critique était enveloppée dans un arc parfait, cela signifiait que nous ne les reverrions jamais.

Cependant, si cela ne tenait qu’à Annie Murphy, les acteurs et l’équipe seraient de retour en un clin d’œil pour un nouveau voyage.

L’acteur qui a joué Alexis Rose a désespérément besoin d’un Ruisseau Schitt film à faire et elle a fait campagne pour que le créateur et son frère à l’écran Dan Levy y parviennent.

Crédit: CBC / Netflix

S’adressant à US Weekly, Annie a déclaré: « Je veux dire, j’envoie 5 dollars par jour à Dan par la poste en guise de pot-de-vin. Jusqu’à présent, je n’ai pas entendu parler d’un film officiellement. Mais, oh, mon Dieu, je le ferais être juste aux anges si jamais cela se produisait parce que tout le monde me manque tellement chaque jour.

« Juste pour revoir Moira, je paierais beaucoup d’argent pour faire ça. »

Il serait intéressant de voir comment un film se déroulerait étant donné que Johnny (Eugene Levy) et Moira (Catherine O’Hara) ont réussi à déménager à Los Angeles pour créer leur nouvelle entreprise, Alexis a déménagé à New York pour poursuivre sa nouvelle carrière. en relations publiques et David (Dan Levy) est resté à Schitt’s Creek pour continuer à travailler au Rose Apothecary avec son mari Patrick (Noah Reid).

Ce n’est pas la première fois qu’un Ruisseau Schitt le film a été lancé.

En septembre de l’année dernière, après l’émission de télévision, la distribution et l’équipe ont remporté sept Emmy Awards, beaucoup ont demandé si l’émission pouvait être relancée.

Crédit: CBC / Netflix

Dany Levy a dit Vanity Fair: « Voici le truc … c’est la meilleure façon dont nous aurions pu terminer le spectacle.

«Donc, s’il y a une idée qui me vient à l’esprit, digne de ces gens merveilleux, elle doit être vraiment très bonne à ce stade.

« Car ce [the final season] C’était une très belle façon de dire au revoir … alors croiser les doigts pour que nous ayons une très bonne idée qui nous vient à l’esprit. »

Il a doublé cette possibilité quelques mois plus tard en s’adressant à E! News et a déclaré qu’il était « très flatteur » que tout le monde veuille que cela se produise.

« J’adorerais qu’il y en ait. Je ne l’exclus pas », a-t-il déclaré. « Je dirais simplement qu’en général, je pense que vous devez laisser les bonnes choses s’installer pendant une minute. Laissez les gens finir le spectacle. Laissez les gens prendre une sorte de souffle. »

« Et puis si les gens sont toujours intéressés et qu’une idée me vient et que nos acteurs veulent le faire, alors tant mieux. »