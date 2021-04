« Annette »: regardez la première bande-annonce du film tant attendu Leos Carax

Le festival de Cannes, l’un des événements culturels les plus importants au monde, n’aura pas de face-à-face cette année en raison de la pandémie, c’est pourquoi il a été nécessaire de tenir une édition virtuelle en juillet prochain. Il a été confirmé que l’événement figurera en ouverture avec « Annette », avec laquelle Leos Carax revient sur grand écran après une interruption de près de dix ans.

Le cinéaste français responsable de films et courts métrages tels que «Holy Motors», «The Night Is Young» ou «Boy Meets Girl» revient avec un film musical mettant en vedette le nominé aux Oscars Adam Driver et la lauréate d’un Oscar Marion Cotillard dans une histoire qui mettra en vedette musique originale du groupe de rock américain Sparks.

Leos Carax présente son premier travail réalisé en anglais, mettant son histoire dans la ville de Los Angeles. Adam Driver jouera Henry, un humoriste talentueux marié à Ann (Marion Cotillard), une chanteuse de renommée internationale.

Tous deux seront présentés comme un couple apparemment heureux qui, après la naissance d ‘ »Annette », leur première fille, leur vie présentera un tournant inattendu dans lequel ils seront interpellés par cette nouvelle responsabilité et incidemment, repenseront les mécanismes de leur relation. .

Pierre Lecure, président du Festival de Cannes, a publié un communiqué via Deadline dans lequel il a fait part de sa grande satisfaction quant à la sortie du film au festival: «Chaque film de Leos Carax est un événement. Et celui-ci tient ses promesses. «Annette» est le cadeau que les amateurs de cinéma, de musique et de culture recherchent, celui que nous attendons depuis un an ».

Après avoir présenté une « édition spéciale » en octobre dernier après son annulation en 2020, le Festival de Cannes a de nouveau nommé Spike Lee président du jury de la compétition après avoir échoué à occuper le poste l’année dernière, étant la première personne de couleur à recevoir une telle nomination dans l’histoire du festival.