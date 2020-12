Annette Bening jaillit sur Eddie Izzard et Elliot Page vivant leurs vérités

Annette Bening, quatre fois nominée aux Oscars, dit que c’est «une belle chose» qu’Elliot Page et Eddie Izzard vivent leurs vérités.

Bening, qui a un fils transgenre avec son mari Warren Beatty, a prononcé un discours féroce sur le soutien aux droits des trans lors d’une collecte de fonds virtuelle de la campagne des droits de l’homme plus tôt cette année.

Parler au Bête quotidienne à propos de son parcours en tant qu’alliée trans et des raisons pour lesquelles elle estime qu’il est important de s’exprimer, Bening a déclaré: «Mon fils m’a beaucoup appris sur ce que signifie être un être humain et être sensible à son propre développement et à ses propres notions De soi.

«Ce sont des problèmes en évolution pour beaucoup de gens, et c’est pourquoi certaines personnes ne sortent pas avant d’être plus âgées – ou elles sortent et à mesure qu’elles sortent, elles peuvent changer et changer la façon dont elles expriment leur sexualité ou leur le sexe.

«Je pense que voir ce gros plan et avoir des amis trans – c’est une grande aubaine, car cela souligne combien il est important que nous tolérions, aimions et comprenions les autres de la manière dont ils choisissent de se représenter.

«Ce n’est une menace pour personne d’autre si quelqu’un a un sexe ou une identité différent. C’est important pour moi, et faire partie de ce message est important pour moi.

Annette Bening, nominée pour un Oscar pour avoir joué aux côtés de Julianne Moore dans le film lesbien emblématique de 2011 Les enfants vont bien, a déjà expliqué pourquoi les acteurs cis ne devraient jamais jouer de rôles trans, affirmant qu’avoir un fils trans l’obligeait à faire face à des choix de casting problématiques à Hollywood.

Elle a également commenté Eddie Izzard déclarant ses pronoms récemment, disant qu’il était «vraiment important» qu’Izzard ait «revendiqué ses pronoms», et a ajouté qu’Elliot Page sortant comme trans est «une belle chose».

«Ce sont des questions en évolution, et c’est comme la façon dont certaines personnes se présentent comme homosexuelles, bi ou non binaires – cela peut arriver à n’importe quel moment de la vie, et nous avons tous ce droit et cette liberté de nous exprimer et de continuer à explorer le façon dont nous nous exprimons notre vie entière », a déclaré Bening. «C’est une belle chose et ça arrive toujours, ça n’a jamais été compris, reconnu et validé.»

Enfin, Bening a été invité à commenter JK Rowling et ses opinions trans.

«Je ne comprends pas», a déclaré Bening. «Je ne peux certainement pas vous l’expliquer. Je ne comprends pas du tout. »