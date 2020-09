Annemarie Eilfeld ne le fait pas à cause de l’argent: “50 000 sont partis rapidement!”

06.09.2020 à 21h33

“La maison d’été des stars” débute mercredi prochain et après “Kampf der Realiystars” c’est déjà le deuxième spectacle de trash auquel Annemarie Eilfeld participe cette année.

Elle emménage avec son ami Tim Sandt. Et tous les deux sont sûrs qu’en raison de l’argent, ils ne participeront certainement pas à l’émission, mais que le défi les stimulera.

Pas pour de l’argent

Dans une interview avec RTL, Tim explique: «Fondamentalement, bien sûr, nous sommes attirés par le défi de grandir au-delà de nous-mêmes et d’apprendre à connaître de nouvelles personnes. Avoir le titre de «Couple de célébrités de l’année» serait également cool. Mais l’argent n’est certainement pas notre motivation. “

Et Annemarie ajoute: «Cela semble toujours si usé, mais c’est vraiment le cas. Ne nous leurrons pas: 50 000 euros sont vite partis. Pour être honnête, il est plus important pour nous de construire quelque chose sur le long terme. “

Aussi intéressant:

Voici comment Tim réagit à une dispute

Il n’est pas rare que les couples de célébrités se disputent dans la «maison d’été». «Nous évitons généralement les disputes, surtout lorsque nous ne pouvons pas évaluer d’autres personnes et que cela n’a rien à voir avec nous», dit Tim.

Il poursuit: «Nous n’intervenons nulle part. Bien que j’aime vraiment simplifier. Lorsque les choses deviennent tangibles, je suis toujours le premier à intervenir. Je suis à l’avant-garde en matière de courage moral. S’il y a une dispute avec nous, alors j’aime en parler normalement. Je ne veux pas me crier dessus, mais si quelqu’un nous traite injustement, cela peut devenir un peu plus fort. “

Annemarie – c’est comme ça qu’elle roule

Annemarie, de son côté, dit d’elle-même qu’elle a une longue file de patience jusqu’à ce que sa ficelle de chapeau éclate: «Je suis plutôt l’aboyeuse d’à côté. J’ai un fil de patience très robuste et très long, mais s’il se brise à un moment donné, alors bien sûr je peux devenir fort. Mais ce n’est pas une mauvaise chose pour moi. Mieux vaut fort et honnête que silencieux et par derrière. “

Source: instagram.com

Les deux détestent l’injustice

Mais il y a une chose qu’elle ne peut pas faire du tout. «L’injustice m’ennuie. Je deviens triste, en colère, en colère – tous ensemble », a déclaré le chanteur.

Et Tim est également d’accord: «Injustice et quand quelqu’un se comporte par derrière. Si quelqu’un me disait en face que j’étais cool et de dos, il disait aux autres que j’étais un oiseau pourri. Je ne peux pas gérer ça et j’espère que ça n’arrivera pas. “

«La maison d’été des stars» démarre le 9 septembre à 20h15 sur RTL. Voici les autres dates: