Année tragique pour «  Les vraies femmes au foyer  »: les 11 femmes au foyer qui ont démissionné ou ont été licenciées en 2020

Ce fut une année difficile pour à peu près tout le monde. Mais une franchise qui a pris un grand succès était Les vraies femmes au foyer. Chaque année, quelques femmes au foyer quittent le salon et sont remplacées par de nouvelles femmes pour garder les choses intéressantes, mais cette année, 11 femmes n’ont pas renouvelé leurs contrats avec la franchise.

« Vraies femmes au foyer du comté d’Orange »

Vraies femmes au foyer du comté d’Orange Les fans ont été choqués quand il a été annoncé que Tamra Judge et Vicki Gunvalson ne reviendraient pas à la série.

Le juge a été en fait surpris quand elle l’a découvert.

«Je savais que ça allait être une tempête de merde», a-t-elle déclaré à Andy Cohen dans un Instagram Live. «Je ne voulais pas lire à ce sujet, je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas plus être blessé que je ne l’étais déjà. Alors j’ai juste désabonné tout le monde. C’était comme mon instinct. Loin des yeux, loin du cœur. Je n’ai pas besoin de le voir. Maintenant je vais bien. Je l’ai accepté.

La sortie de Gunvalson a été plus lente que la femme au foyer OG est passée d’une femme au foyer à plein temps à une «amie de la distribution» avant de quitter la franchise.

« Vraies femmes au foyer de Beverly Hills »

Bien que Teddi Mellencamp n’ait rejoint RHOBH dans la saison 8, elle a été coupée après la saison 10. Elle a fait l’annonce via Instagram en septembre.

«Je pourrais vous donner la réponse standard:« Oh, nous avons tous les deux décidé que ce serait mieux… »Non, je ne vais pas faire ça. Ce n’est pas qui je suis », dit-elle. «Bien sûr, quand j’ai eu la nouvelle, j’étais triste. Cela ressemble à une rupture presque parce que vous développez des relations si fortes avec la distribution, avec l’équipe, et vous pouvez faire des choses incroyables que vous ne pourrez probablement jamais vivre sans, vous savez, la série.

Après avoir obtenu l’un des contrats les plus élevés de Vraies femmes au foyer‘histoire, Denise Richards a quitté la série après seulement deux saisons après une saison tumultueuse où elle était accusée d’avoir une liaison avec Brandi Glanville.

« Vraies femmes au foyer d’Atlanta »

Depuis la création de l’émission en 2008, le nom de NeNe Leakes était devenu synonyme de RHOA. En septembre, Leakes a révélé qu’elle ne serait pas de retour pour la saison 13.

«Je suis tellement heureuse de pouvoir dire que je faisais partie d’un genre qui a ouvert les portes aux émissions de téléréalité des ensembles noirs», a-t-elle déclaré dans une vidéo YouTube. «Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont admiratif au fil des ans. … Je tiens à remercier Bravo pour tous les souvenirs.

Ce n’est pas la première fois que Leakes quitte la série. Elle est également partie en 2015 mais est revenue pour la saison 10 deux ans plus tard.

Eva Marcille a également décidé de partir RHOA après seulement deux saisons en tant que femme au foyer à plein temps.

«Je suis reconnaissante de l’opportunité qui m’a été offerte», a-t-elle déclaré sur L’émission matinale Rickey Smiley. «Cependant, après avoir parlé avec ma famille et mes représentants, je crois que ce que j’espère accomplir pour la culture et la communauté sera mieux servi en me concentrant sur d’autres opportunités.

‘Real Housewives of New Jersey’

Bien que Danielle Staub n’ait pas été femme au foyer à temps plein depuis la saison 2 de Les vraies femmes au foyer du New Jersey, elle a annoncé qu’elle ne travaillerait plus dans son rôle d ‘«ami» qu’elle a joué pendant les saisons 8, 9 et 10.

« Je ne reviendrai plus jamais en tant que femme au foyer avec les filles de Jersey », a-t-elle déclaré sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen en janvier.

« Vraies femmes au foyer de New York »

NYC a également perdu deux femmes au foyer. Dorinda Medley a annoncé sa sortie en août.

«Quel voyage cela a été», a-t-elle écrit sur Instagram. «J’ai ri et pleuré et essayé de rendre ça agréable. Ce fut un excellent moyen pour moi de guérir lorsque mon défunt mari Richard est décédé. J’ai rencontré tellement de personnes intéressantes et j’ai beaucoup appris sur moi-même, sur la vie et sur les femmes en cours de route.

Tinsley Mortimer a également quitté la série lorsqu’elle a déménagé à Chicago pour être avec son désormais fiancé Scott Kluth.

‘Vraies femmes au foyer de Dallas’

RHOD seulement perdu une femme au foyer avec LeeAnne Locken annonçant son départ en février.

«Les quatre dernières années ont été un bon moment pour les trolleybus, mais après mûre réflexion, j’ai pris la décision personnelle de m’éloigner de RHOD», A-t-elle déclaré dans un communiqué.

‘Vraies femmes au foyer de Potomac’

Après avoir eu une altercation physique avec Candiace Dillard, Monique Samuels a décidé de ne pas revenir à RHOP.

«C’était une course folle. Ce n’est pas facile de faire de la télé-réalité, et pour être tout à fait honnête, j’en ai fini avec ça », a-t-elle déclaré sur Instagram Live le 27 décembre.« J’apprécie tout ce que les gens ont fait pour moi. Tout le monde qui a été Team Monique, je vous aime tous, je vous remercie tous.