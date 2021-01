Année complète! Lamborghini clôture 2020 avec des ventes record et six nouvelles fonctionnalités

Dans une année où le marché a été marqué par une forte baisse et où le groupe Volkswagen est venu admettre la possibilité de vendre la marque, voici Lamborghini répond avec une plaque à gants blanche aux détracteurs, fin 2020, pas seulement avec un nouveau record ventes absolues au second semestre, ainsi que six nouveaux modèles lancés sur le marché!

Constructeur de super voitures de sport dont la rivalité avec la Ferrari voisine n’est que trop connue, l’italienne Automobili Lamborghini, aujourd’hui l’une des marques faisant partie du portefeuille du groupe allemand Volkswagen, poursuit son plan de croissance. Cela a été marqué non seulement par la chute successive des records de production et de vente, mais aussi par l’offre croissante de modèles et de versions exclusives.

Ainsi, même dans une année particulièrement atypique comme 2020, où les usines et les concessionnaires ont même dû fermer temporairement leurs portes, la marque du taureau en colère n’a cessé de croître à tous points de vue. L’année s’est terminée sur un nouveau record de ventes absolues au second semestre de l’année dernière: 7 430 unités échangées.

En 2020, la Lamborghini Urus a atteint le nombre impressionnant de 10000 unités produites … et vendues. Et continue…

Bien que, en termes annuels, ce chiffre représente une baisse de 9% par rapport aux ventes réalisées en 2019, la vérité est qu’en 2020, Lamborghini a dû faire face à la fermeture de l’usine de Sant’Agata Bolognese pendant 70 jours. au printemps en raison de la pandémie de coronavirus. Par la suite, dans une certaine mesure, se redresser dans son second semestre, qui s’est terminé, même, comme le deuxième meilleur semestre de l’histoire de la marque, en ce qui concerne les livraisons aux clients.

En parlant de marchés, Lamborghini continue d’avoir son marché le plus important aux États-Unis, en raison des 2224 voitures livrées là-bas, suivi par l’Allemagne (607), la Chine continentale, Hong Kong et Macao (604), le Japon (600) , le Royaume-Uni (517) et l’Italie (347).

Du côté des modèles, les performances commerciales obligatoires du SUV Urus, qui, en plus d’avoir franchi la barre des 10 000 unités produites, ont mené les commandes, avec un total de 4 391 unités livrées. Bientôt suivi, le Huracán V10, avec 2193 voitures vendues, et l’Aventador V12, avec un total de 846 véhicules livrés.

Six nouveaux modèles… et un nouveau président

Cependant, en plus des excellentes performances de ces modèles, 2020 a également été l’année au cours de laquelle Lamborghini a été particulièrement rentable en termes de nouveautés, lançant un total de six nouveaux modèles sur le marché: le Huracán EVO RWD, suivi de la variante Spyder respective; le Sián Roadster également cabriolet (seulement 19 unités), la voiture hyper sport Essenza SCV12 (40 voitures seulement), le Huracán STO avec homologation routière et le cabriolet SC20, fabriqué sur commande.

La Lamborghini SC20 est une pièce unique, fabriquée à la demande d’un client, préparée à la fois pour une utilisation sur piste et sur les routes quotidiennes.

Enfin, Automobili Lamborghini a également eu le temps de changer de président-directeur général en décembre, Stefano Domenicali revenant en Formule 1, succédant à Stephan Winkelmann, jusque-là (seul) président de Bugatti.

Pourtant, pour Winkelmann, qui reste président de la marque Molsheim, c’est une sorte de retour dans un chez-soi qu’il connaît bien. Ou s’il n’avait pas dirigé le destin de Lamborghini entre 2005 et 2016.

La Lamborghini Squadra Corse doit également être félicitée

Dans le même temps, le service compétition d’Automobili Lambroghini, la Lamborghini Squadra Corse, doit être félicité. Depuis, non seulement contribué à la marque pour présenter, en 2020, deux des principales nouveautés de l’édition limitée, tout comme les Essenza SCV12 et SC20, puisqu’elle a réussi à atteindre la barre des 490 voitures de course, produites depuis 2009.

L’Essenza SCV12 est une autre création de Lamborghini, avec son département de la concurrence Lamborghini Squadra Corse

