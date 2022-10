Anneaux de pouvoir : Pourquoi les terres de Rhûn sont-elles importantes pour Sauron ?

Rhun est un pivot important dans la future base de pouvoir de Sauron. Les habitants de ces terres, les Orientaux, étaient plus d’un partie importante de sa force. C’est dans son influence sur Rhûn que se révèle la plus grande force du seigneur des ténèbres.

La Menace de Rhûn – Les Orientaux

Il y a des contraires qui ne peuvent être conciliés. le feu et l’eau, le chat et la souris, les Orientaux et les peuples libres de l’Occident. Les habitants de Rhûn traversent les trois âges en conflit avec l’occident.

Au premier âge, ils étaient secrètement associés à l’apostat valar Melkor. Le successeur de Melkor, Sauron, a également recruté des troupes pour ses armées ici. Les Orientaux ont une culture plutôt primitive et né pour se battre.

Cette élite formée à la guerre vous fait partie cruciale de l’armée de Sauron dehors et est donc stratégiquement très important pour lui. Même au troisième âge, à l’époque de la trilogie originale du Seigneur des anneaux, les races occidentales ont encore du mal avec eux.

Sauron : Le maître de la manipulation

Dans le cadre littéraire, Sauron donne un de ses anneaux de pouvoir à Khamûl, un roi des Orientaux. Cela atteint une grande puissance à travers l’anneau et devient un puissant magicien jusqu’à ce qu’il corrompre le pouvoir de l’anneau et à l’un de Nazgûl Puissance.

Ici ça se voit La vraie force de Sauron, qui n’est en aucun cas basé sur la force physique ou les capacités magiques. Sa véritable force est semer la discorde et monter les gens les uns contre les autres. Encore et encore.

Isildur, Boromir, Théodin et des peuples entiers succombent à sa manipulation et son promesse de pouvoir. Mais ce pouvoir n’est qu’emprunté, car au final il reste le cerveau, le souverain et le Seigneur des Anneaux.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Incidemment, les affrontements entre les Orientaux et les peuples libres de l’Occident n’ont éclaté que lorsqu’il Aragorn géré, après les Guerres de l’Anneau réconcilier les deux peuples.