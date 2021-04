Anne With An E Saison 4: Date de sortie, intrigue, distribution et statut de renouvellement

Anne avec un E est l’un des drames d’époque les plus sous-estimés de Netflix. Netflix a certains des plus beaux drames historiques et pièces d’époque. Bridgerton était l’ajout le plus récent à sa bibliothèque déjà massive d’articles d’époque.

Anne avec un «E», en revanche, est l’une des pièces d’époque les plus sous-estimées de la plate-forme. Moira Walley-Beckett a produit Anne of Green Gables pour CBC, d’après l’œuvre classique de 1908 de la littérature jeunesse de l’auteure Lucy Maud Montgomery.

Différents thèmes ont été décrits de la manière la plus élégante possible dans la série. Les orphelins, les abus psychologiques, les préjugés, la foi, l’abandon d’enfants, les problèmes sociaux tels que la discrimination de genre, la liberté d’expression et la pression pour la conformité, et comment ils ont été capturés et abordés de manière fascinante dans ce film, font d’Anne avec un E se démarquer de la reste de la série.

Il existe actuellement un certain nombre de variantes aux États-Unis. On craint que le vaccin ne soit pas aussi efficace contre eux, ou pas du tout efficace. Même si vous avez été vacciné, continuez à porter votre masque et soyez prudent car ce n’est pas fini. – ANNE avec un E (@ Aconcernedamer2) 8 avril 2021

Date de sortie:

La saison 4 a été très attendue par les fans. Les fans doivent savoir que la chef de CBC, Catherine Tait, a déclaré en 2019, à la suite de la sortie de la finale de la troisième saison, que l’organisation ne prévoyait pas de collaborer avec Netflix à l’avenir.

LIRE LA SUITE: – Salle de classe de l’élite Saison 2: Y aura-t-il une deuxième saison de classe de l’élite? Cliquez ici pour en savoir plus sur la probabilité

Il a été spéculé qu’après l’expiration de leur contrat lors de la finale de la troisième saison, CBC et Netflix ont décidé d’annuler l’émission. Les fans se sont tournés vers Twitter, les bannières et les panneaux publicitaires pour exiger l’annonce d’une quatrième saison.

Bande annonce:

Terrain:

L’histoire se déroule dans les années 1980, à la campagne à la périphérie d’une métropole canadienne, lorsque deux frères âgés, Matthew et Marilla, décident d’adopter un garçon orphelin afin de les soutenir autour de leur ferme antique, qu’ils ont héritée de leurs ancêtres. .

Ils rencontrent une orpheline inconnue nommée Anne, âgée de 13 ans et très gaie, curieuse, brillante et imaginative. Quand elle n’avait que quelques mois, elle est devenue orpheline.

Bien que Matthew soit catégorique sur le fait de tenir Anne et de l’adopter, Marilla est catégorique de ne pas le faire parce qu’elle a du mal à lui faire confiance. Lorsqu’une broche disparaît, ses espoirs sont piqués.

Anne est accusée d’avoir volé la broche par Marilla. Plus tard, elle l’envoie à l’orphelinat, où Anne était auparavant restée et endurée d’intimidation et de sectarisme sévères et est retournée à la gare, en proie à ces attaques. Marilla, quant à elle, apprend comment ses préjugés personnels envers Anne l’ont amenée à mal la juger et à l’accuser.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂