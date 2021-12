Anne Rice meurt, entretien avec l’auteur vampire avait 80 ans

Une triste nouvelle est tombée aujourd’hui du décès de Entretien avec le vampire l’auteur Anne Rice, décédée samedi des suites d’un accident vasculaire cérébral. La nouvelle a été annoncée par le fils de l’auteur, Christopher, qui a récemment travaillé dur avec sa mère pour présenter ses livres bien-aimés à l’écran dans deux nouvelles séries à venir bientôt sur AMC. Alors que la nouvelle sera un choc pour ses millions de fans à travers le monde, son héritage est sur le point de vivre lorsque le La vie des sorcières de Mayfair et Les Chroniques des vampires arriver l’année prochaine.

Le fils d’Anne, Christopher, a posté sur Twitter hier, partageant un message qu’il a écrit sur la page Facebook de l’auteur pour annoncer la nouvelle. Dans sa publication sur Twitter, il a déclaré: « Plus tôt ce soir, ma mère, Anne Rice, est décédée des suites de complications résultant d’un accident vasculaire cérébral. Elle nous a quittés presque dix-neuf ans jour pour jour, mon père, son mari Stan, est décédé. Vous trouverez ci-dessous la déclaration que j’ai publiée sur sa page Facebook il y a un instant. Sa déclaration sur le compte Facebook de l’auteur a donné plus d’informations. Dans ce post, il a dit:

« Chers gens de Page. C’est le fils d’Anne Christophe et ça me brise le cœur de vous annoncer cette triste nouvelle. Plus tôt ce soir, Anne est décédée en raison de complications résultant d’un accident vasculaire cérébral. Elle nous a quittés presque dix-neuf ans jour pour jour, mon père, son mari Stan, est décédé. L’immensité de la douleur de notre famille ne peut pas être surestimée. En tant que mère, son soutien pour moi était inconditionnel – elle m’a appris à embrasser mes rêves, à rejeter la conformité et à défier les voix sombres de la peur et du doute. En tant qu’écrivain, elle m’a appris à défier les frontières des genres et à m’abandonner à mes passions obsessionnelles. Dans ses dernières heures, je me suis assis à côté de son lit d’hôpital, impressionné par ses réalisations et son courage, inondé de souvenirs d’une vie qui nous a emmenés des collines embrumées de la baie de San Francisco aux rues magiques de la Nouvelle-Orléans au scintillement panoramas du sud de la Californie. »

« Quand elle a embrassé Anne au revoir, sa jeune sœur Karen a dit: » Quelle balade tu nous as emmenés, gamin. beaucoup de grandes questions spirituelles et cosmiques, dont la quête a défini sa vie et sa carrière. Tout au long de ses dernières années, vos contributions à cette page lui ont apporté beaucoup de joie, ainsi qu’un profond sentiment d’amitié et de communauté. Anne sera enterrée dans notre mausolée de la famille au cimetière Metairie à la Nouvelle-Orléans lors d’une cérémonie privée. L’année prochaine, une célébration de sa vie aura lieu à la Nouvelle-Orléans. Cet événement sera ouvert au public et invitera la participation de ses amis, lecteurs et fans qui ont apporté sa joie et son inspiration tout au long de sa vie.

Anne Rice est née en 1941 à la Nouvelle-Orléans, et ses romans étaient pleins d’horreur gothique et de romance vampire qui serviront plus tard d’inspiration à de nombreuses autres œuvres de fiction basées sur les vampires telles que True Blood et The Vampire Diaries entre autres. Rice a écrit son premier roman, Entretien avec le vampire, tout en pleurant la perte de sa fille Michelle au début des années 1970. Le roman deviendra un succès instantané et a été adapté dans le film du même nom de 1994 avec Tom Cruise et Brad Pitt, qui lui-même a remporté un certain nombre de victoires aux BAFTA et de nominations aux Oscars.

Alors que les quelques autres films réalisés sur la base du travail de l’auteur ont reçu des critiques mitigées et n’ont pas réussi à atteindre le même niveau de succès que Entretien avec le vampire, que tout semble devoir changer dans un proche avenir avec elle Chroniques de vampires romans et ses autres séries, La vie des sorcières de Mayfair, les deux étant transformés en série pour AMC.





Ce n’est que l’année dernière après avoir conclu l’accord que Rice a été citée comme étant très enthousiaste à l’idée que les deux séries de romans prennent vie sous la même société, ce qui permettrait aux personnages d’être étoffés et de se croiser comme prévu. Elle a confié à Variety : « J’ai toujours rêvé de voir les mondes de mes deux plus grandes séries réunis sous un même toit afin que les cinéastes puissent explorer l’univers vaste et interconnecté de mes vampires et sorcières. Ce rêve est maintenant une réalité, et le résultat est l’un des contrats les plus importants et passionnants de ma longue carrière. »

En tant qu’auteur de plus de 30 romans, cela apporte une sensation douce-amère à son décès, car elle a réussi à voir l’avenir de son travail à l’écran se mettre en branle comme elle l’avait toujours souhaité, mais est malheureusement décédé avant de pouvoir être témoin ce monde prend enfin vie lorsque la série commencera à se déployer l’année prochaine. Pour ses fans, ce sera tout simplement une autre raison de regarder la nouvelle série et d’en faire le succès qu’elle mérite d’être dans sa mémoire. Nos pensées vont à Christopher Rice et au reste de la famille et des amis de l’auteur ainsi qu’à ses millions de fans. Repose en paix Anne Rice.









