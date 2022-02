Anne-Marie tombe dans les escaliers sur scène en direct chez Brits

Cependant, en quelques secondes, elle a réussi à retrouver son équilibre et à continuer la performance.

Les utilisateurs des médias sociaux ont plutôt soutenu la chanteuse et ont applaudi la façon dont elle a réussi à continuer après avoir glissé.

Un utilisateur a écrit: « Je me sentais tellement désolé pour elle! J’espère qu’elle va bien!

« Elle a continué à être incroyable et a été une performance tellement incroyable, je t’aime. »

Un utilisateur a commenté : « Effacer le plongeon et c’est un carton jaune toute la journée pour moi.

Le YouTuber est devenu chanteur et rappeur puis a interprété « Holiday », qui a également été nominé pour la chanson de l’année.

Adele a remporté le premier prix de la soirée pour la chanson de l’année avec « Easy on Me ».

Elle a affronté des artistes tels que Ed Sheeran, Dave et Elton John, les battant tous au poing.

Eh bien, une chose que nous ne nous attendions pas à voir était la première partie d’Ed Sheeran avec le groupe de heavy metal Bring Me The Horizon.

Le chanteur, le plus incroyable, s’est associé aux rock stars pour interpréter son tube « Bad Habits ».

Un utilisateur a écrit: « Bring Me the Horizon est-il vraiment en duo avec Ed Sheeran ou est-ce un autre exemple d’Apple qui m’espionne et adapte à nouveau le contenu en fonction de mes listes de lecture de voiture? »