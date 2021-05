Anne Hegerty de The Chase révèle qu’elle a abandonné son surnom d’origine

Anne Hegerty est peut-être connue dans le monde entier sous le nom de The Governess, mais la star de The Chase a révélé que c’était uniquement à cause de la décision de l’animatrice de l’émission qu’elle avait fini avec le surnom.

S’adressant à The Guardian, l’expert du quiz a déclaré qu’au départ, elle allait être connue sous le nom de directrice pour une émission à succès, qui compte désormais en moyenne entre trois et cinq millions de personnes par épisode.

Cependant, une fois que Bradley Walsh a commencé à appeler la gouvernante à la place, le nom a été défini et elle n’a jamais regardé en arrière – elle a joué dans les spin-offs The Chase Australia et Beat The Chasers, ainsi que la présentation de la famille britannique la plus brillante et sa version célébrité sur ITV .

«Je ne sais pas, il vient de voir quelque chose de gouvernante en moi», a déclaré Hegerty au Guardian, admettant qu’elle était reconnaissante pour le changement.

« Elle peut essentiellement faire ce qu’elle veut, alors qu’une directrice a un conseil d’administration auquel elle doit rendre compte. »

Crédit: ITV

Hegerty a également révélé que son personnage était également censé avoir une série de traits de caractère qui auraient amélioré sa personnalité à l’écran. Cependant, ceux-ci ont également été mis en conserve.

S’adressant à Loose Woman, elle a déclaré: «À l’origine, le personnage allait être plus effrayant qu’elle ne l’est.

«Je me souviens avoir dit que je voulais qu’elle soit une sorte de croisement entre Caroline Aherne en tant que Mme Merton et Daphne Fowler sur Eggheads. Je voulais que tout le monde pense en termes de Delores Ombrage et la chose la plus effrayante à son sujet était ces satanés chatons.

Cependant, elle a été informée que cela ne fonctionnerait pas.

« Un de mes amis a dit que c’était un peu trop différent de ce que vous êtes et que vous ne pourrez pas le maintenir », a-t-elle déclaré.

Hegerty est loin d’être le seul maître de quiz dont le personnage et le nom ont changé sur The Chase. Comme l’a rapporté le Huffington Post, le nouveau venu Darragh Ennis – un ancien concurrent de l’émission en 2017 – a expliqué à Ce matin en novembre qu’il a rejeté son nom de professeur.

Crédit: ITV

S’adressant à Phillip Schofield et Holly Willoughby, Ennis a déclaré: « Ils m’ont dit cela, mais je travaille à l’université ici à Oxford et professeur est un titre que vous devez vraiment gagner. Je pense que les gens seraient très ennuyés si je commençais m’appelant le professeur.

« Alors j’ai dit que je ne voulais pas ça, mais ils ne m’ont pas dit quel serait mon nom avant d’être sur le plateau. J’étais sur scène, attendant de continuer quand j’ai entendu pour la première fois. »

Ennis s’appelle bien sûr désormais la Menace.

Crédit: ITV

Pendant ce temps, dans une interview avec Lorraine Kelly en janvier, The Metro a rapporté que Jenny Ryan a également admis qu’elle n’allait pas toujours s’appeler The Vixen, après avoir été appelée à l’origine The Cougar lors d’un test d’écran pour son rôle en 2015.