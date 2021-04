Anne Heche s’adresse à une chroniqueuse de potins qui a critiqué sa sexualité il y a 20 ans

Anne Heche a fait l’objet de nombreux tabloïds dans les années 1990.

Sa relation surprenante avec Ellen DeGeneres a été éclaboussée sur la page six et sur toutes les couvertures de magazines de la caisse des supermarchés. Et le buzz ne s’est pas arrêté après leur rupture en 2000. Quand Heche a recommencé à sortir avec des hommes, les critiques à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté LGBTQ ont condamné ses choix de rencontres, même si elle s’est identifiée comme sexuellement fluide.

Eh bien, une chroniqueuse de potins a fait amende honorable avec l’acteur de 51 ans sur son podcast. Le journaliste et son sujet de nombreuses années se sont réconciliés après avoir été à des extrémités différentes d’une tempête médiatique.

Michael Musto est surtout connu pour sa chronique, « La Dolce Musto », qui est apparue dans Village Voice de New York de 1984 à 2013. Beaucoup de ses réflexions concernaient les compagnons de lit salaces de la communauté LGBTQ fermée d’Hollywood. Mais en 2018, la journaliste de 65 ans a écrit une lettre ouverte sincère à Heche pour NewNowNext, lui présentant des excuses pour la façon dont il l’a traitée pendant sa relation avec DeGeneres et après.

Anne Heche et Michael Musto. Getty Images

«Après votre rupture de 2000 avec Ellen, tous les progrès que vous avez faits dans la presse ont semblé reculer et nous nous sommes tous retournés contre vous, je dois l’admettre», a-t-il écrit. « Vous (et bien sûr ceux que vous avez peut-être harcelés) méritiez plus de compassion à ce stade, surtout à la lumière des progrès que vous et Ellen aviez faits pour la communauté et à quel point vous aviez été célèbre en tant que nouveau membre de notre club. »

Dans sa lettre à Heche, il s’est également excusé de l’avoir critiquée lorsqu’elle a commencé à sortir avec des hommes après avoir rompu avec DeGeneres.

«Moi, comme tout le monde, j’oubliais que tu étais bi, pas une lesbienne du placard qui était finalement sortie puis rentrée», partagea-t-il. « Comme vous l’avez dit, toutes vos relations avant Ellen avaient été avec des hommes, donc personne n’aurait dû exclure le fait que vous puissiez retourner dans cette sphère après que vous et Ellen fassiez partie de l’histoire. Quand vous êtes tombé amoureux d’Ellen, vous a reconnu que c’était quelque chose de nouveau, que vous étiez simplement tombé amoureux d’une personne, quel que soit son sexe, et le jumelage avait du sens pour ce moment. C’était kismet, et c’était simplement arrivé. «

Sur le podcast de Heche, «Mieux ensemble», Musto a lu la lettre à haute voix à elle et à sa coanimatrice, Heather Duffy, lors d’un épisode intitulé «Le pouvoir du pardon». Musto a déclaré que le récent compte rendu par les médias du traitement de Britney Spears en 2007 l’avait également inspiré à réfléchir sur sa carrière différemment, tandis que Duffy a ajouté que l’acceptation par Heche d’une sexualité fluide était révolutionnaire pour son temps, et ce qui est aujourd’hui fortement accepté.

Ellen DeGeneres et Anne Heche. Kurt Krieger / Corbis via Getty Images

«(Anne) n’a jamais changé son récit», a déclaré Duffy. «Elle a toujours dit la même chose qu’elle a toujours dit:« Je suis tombée amoureuse d’une femme ». Et ce n’est que maintenant que, en tant que société, nous rattrapons notre retard et sommes capables de trouver le langage et la compréhension, vous savez, à l’époque c’était soit vous étiez gay, soit vous étiez hétéro et il n’y avait rien entre les deux. toujours en disant le message que tout le monde dit maintenant et je pense que c’est intéressant, et cela vous fait probablement du bien maintenant que les gens rattrapent enfin ce que vous disiez il y a 20 ans. «

Heche dit qu’elle n’a pas gardé un œil sur les «choses désagréables» qui avaient été écrites à son sujet dans la presse à l’époque, mais que la lettre ouverte de Musto lui était parvenue il y a trois ans et cela signifiait beaucoup.

«Je voulais des excuses de la part de quelqu’un, de n’importe qui pour reconnaître que peut-être que la perspective qui a été peinte sur moi n’était pas nécessairement une image complète, alors je veux que vous sachiez à quel point cela m’a ému», lui dit-elle. «Et l’importance et l’impact que je veux que les lecteurs comprennent que lorsque nous faisons quelque chose de plus gentil, de plus gentil, dans le bon sens pour les autres, cela les atteindra d’une manière ou d’une autre. vous dire trois ans plus tard, votre lettre m’a ému. Vous êtes la première personne et la seule personne qui a fait ça pour autant que je sache, et je veux vous amener dans le bercail de mes bras pour dire: ‘Vous êtes une personne tout à fait unique l’homme d’avoir fait ça. ‘ »

Heche a également raconté l’histoire du moment où elle est sortie pour la première fois au monde, révélant qu’elle ne connaissait DeGeneres que quatre jours avant la première fois qu’ils sont sortis sur une première de film pour le film « Volcano ».

«D’abord et avant tout, je pense qu’il est important que les gens connaissent cette histoire, que les gens me demandent ou non pourquoi je l’ai fait ou non. Je pense qu’il est important de partager avec vous mon père a été l’un des premiers hommes à mourir du sida en 1983 … en fait, le New York Times a appelé cela la «maladie des homosexuels» le lendemain de la mort de mon père », a-t-elle expliqué.

La « double vie » de son père a informé sa décision de ne pas garder sa sexualité dans l’ombre et de sortir au monde après avoir connu DeGeneres pendant seulement quatre jours.

«C’était une condamnation à mort pour moi si je ne la mettais pas en premier dans ma vie. À mon avis, ce mensonge signifiait ma mort et la seule façon dont j’allais être un survivant de ma vie était de vivre dans la vérité, » elle a dit. « Ce que cela a fait a remis en question mon engagement à son égard d’une manière plus grande que je n’avais jamais imaginé que je serais mis au défi. »

Heche a expliqué qu’elle avait failli perdre un contrat de film, le film « Six Days, Seven Nights » avec Harrison Ford, à cause de sa sortie.

«Au fait, le cadre de Fox à l’époque était une femme gay avec qui je n’avais pas couché, et c’est elle qui m’a dit avant de monter sur le tapis rouge que je serais virée», a-t-elle expliqué.

Mais aujourd’hui, Heche prend toute cette homophobie implicite et explicite et la transforme en changement, sur son podcast et avec le travail qu’elle continue de faire dans sa vie personnelle et professionnelle.

« C’est une si grande partie de ce que Heather et moi faisons pour placer l’histoire dans l’histoire afin que nous puissions parler de ce que je fais en termes d’une pensée consciente et aimante », a-t-elle déclaré.

«Quand je suis sorti, tout était émotion. J’étais juste guidé par mes émotions. J’ai été activé par la vérité. J’ai été époustouflé par l’opportunité de défendre la chose même qui, je pensais, allait sauver la vie de tout le monde, ce qui est dire la vérité et assez drôle, je le crois toujours. Maintenant, j’en ai cultivé une pratique. J’ai écrit mon deuxième livre et … c’est plus facile pour moi de parler de l’intelligence de ce qui était pas là quand émotionnellement, j’avais l’impression qu’il y avait une route et qu’elle était libérée avec la vérité, et j’ai pu la maintenir et c’était un miracle de ma vie.

« Je le porte comme mon insigne d’honneur le plus fier. »